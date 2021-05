5 idei de cadouri pentru iubitorii autentici de vin

Cauți un cadou pentru un iubitor de vinuri? S-ar putea ca acest lucru să ți se pară o adevărată provocare, mai ales dacă nu ai experiență cu vinurile. Însă, există întotdeauna o mulțime de soluții pentru a alege cadoul potrivit. Tocmai de aceea îți venim în ajutor cu câteva sfaturi și idei de cadouri, perfecte pentru iubitorii autentici de vin.

Set de pahare

Dacă în grupul tău de prieteni se află iubitori de vin, i-ai putea surprinde cu un cadou util, cum ar fi un set de pahare personalizate. Poți opta pentru pahare cu diferite simboluri, cu mesaje sau pentru pahare gravate cu numele lor.

De asemenea, când vine vorba de pahare de vin, trebuie să iei în calcul și faptul că existe mai multe modele. De exemplu, poți alege pahare de șampanie, cunoscute și sub denumirea de Flûte, care sunt preferatele degustătorilor. Acestea îți permit să observi mult mai bine perlajul vinurilor spumante. O altă opțiune pot fi paharele pentru vinuri albe și rose, care au o formă asemănătoare cu bulbul de lalea și înclinarea spre interior destul de abruptă. În schimb, vinurile roșii se servesc în pahare mari, cu picior și cu o cupă adâncă, rotundă și amplă, care are o deschidere mai îngustă.

O cutie cu brânzeturi

Poți surprinde un iubitor de vinuri cu o cutie de brânzeturi variate, numai bune de savurat alături de un pahar de Chardonnay sau Pinot Noir. Poți pregăti o selecție de brânzeturi proaspete, cum ar fi Stracchino, Chevere și Buratta, care pot fi servite cu Sauvignon Blanc, Fetească Regală, Pinot Noir sau Cabernet. Sau poți opta pentru câteva sortimente de brânzeturi tari, precum Parmezan, Pecorino sau Manchego, care ar trebui savurate alături de un pahar de Chardonnay sau Shiraz.

Un set cu accesorii pentru vin

Un alt cadou inspirat poate fi un set cu toate accesoriile necesare pentru vin: dop, termometru, antipicurator, tirbușon și tăietor de capison. Un astfel de cadou este practic și cu siguranță ar fi apreciat de o persoană pasionată de vinuri.

O vizită la o cramă

Orice pasionat de vinuri ar fi încântat să meargă într-o vizită la o cramă. Pe lângă faptul că va avea ocazia să deguste vinuri rare, va avea șansa și de a discuta direct cu cei care au făcut acel vin și de a afla mai multe secrete despre procesul de fabricație. De asemenea, clienții pot vizita via și pot face un întreg tur, pentru a afla care este procesul întreg al realizării vinului, de la culesul strugurilor, până la momentul în care acesta ajunge în pahar. În plus, unele crame asigură și cazare pentru turiști, așa că poți profita de acest aspect și poți organiza acolo un sejur pentru prietenii tăi, pasionați de vinuri. În România sunt deschise o mulțime de crame, unde sunt disponibile tururi cu degustare, cum ar fi Crama Liliac, din Transilvania. Acolo poți degusta între 4 ș 6 vinuri și poți rămâne chiar și peste noapte la podgoria Lechința, deoarece Crama are și restaurant, dar și spațiu de cazare.

Câteva vinuri de calitate

Cel mai inspirat cadou pentru un băutor de vinuri poate fi chiar o sticlă de vin, sau mai multe. Poți alege câteva sortimente de calitate, cu o anumită vechime, care sigur ar fi apreciate. Însă, pentru a alege cele mai bune vinuri, ar fi indicat să le cumperi din magazinele specializate, sau din shop-urile cramelor. De asemenea, dacă nu te pricepi deloc la vinuri, poți cere ajutorul unui somelier, care ar putea să îți recomande diferite sortimente savuroase.

Acestea pot fi doar câteva idei de cadouri inedite pentru băutorii de vinuri. Însă, poți opta și pentru alte variante, în funcție de bugetul pe care îl ai la dispoziție.