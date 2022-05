Activități cu ocazia Zilei Europei în Cluj-Napoca, Arad și Brașov

Comunicat al Biroului din Bucuresti al Parlamentului European

Biroul de Legătură al Parlamentului European în România organizează în perioada 3-13 mai o serie de acțiuni la nivel local pentru a marca Ziua Europei.

La Cluj-Napoca (Căminul Subcultural, Strada Fericirii, nr. 12) se vor organiza mini-expoziția de creații digitale cu tema ,,Valorile europene” (3-4 mai), proiecții pe clădire a steagului Uniunii Europene (3-4 mai) și ,,Europa Caffè”, o întâlnire a comunității impreuna-in.eu (4 mai).

La Arad vor avea loc în perioada 6-13 mai mini-expoziția de fotografii având tema ,,Unitate în diversitate – 35 Reasons to Smile in the EU” (parte din proiectul fotografului Cristian Manta „174 Reasons to Smile”) – Platoul din fața Palatului Administrativ și proiecții ale steagului Uniunii Europene pe clădirea Palatului Administrativ. Pe 6 mai (12:00) are loc Dezbaterea privind implicarea tinerilor în Europa. Întreaga serie de evenimente este organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad.

La Brașov va avea loc pe 8 mai (ora 16:30), în Piața Sfatului, un mini-recital de cvartet de coarde și voce, care va include și „Oda bucuriei” din simfonia a IX-a, compusă de Ludwig van Beethoven, imnul Uniunii Europene. Evenimentul este organizat de Biroul Parlamentului European în România, împreună cu Reprezentanța Comisiei Europene în România și în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov.

Ziua Europei aniversează semnarea „ Declarației Schuman” la 9 mai 1950. Un plan ambițios de asigurare a păcii pe termen lung în Europa postbelică, care este considerat începutul a ceea ce reprezintă acum Uniunea Europeană. Importanța eforturilor pentru pace în Europa este cu atât mai evidentă acum, când subliniem unitatea și solidaritatea noastră cu Ucraina.În luna mai, Parlamentul European organizează o serie de activități online și cu prezență fizică în toate statele membre, precum și la sediile din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg. Evenimentele din acest an țin cont de faptul că 2022 este Anul European al Tineretului și de concluziile Conferinței privind viitorul Europei.