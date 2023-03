Acuzații grave lansate de sindicaliști în urma accidentului feroviar din Galați: „Din 2011 nu s-a mai dat un leu la investiții în material rulant. Nu e buget nici pentru înlocuirea pieselor vechi”

George Lupu (www.b1tv.ro)

Sindicaliștii lansează acuzații grave în urma accidentului feroviar din Galați, soldat cu moartea unei angajate CFR. Rodrigo Maxim, președintele FSTFR, a declarat în emisiunea Talk B1 că acest accident tragic s-a produs pe fondul lipsei investițiilor în infrastructură:

„Nu îmi pot imagina cum a murit colega noastră, era în timpul serviciului, își făcea treaba. E victima sistemului care acceptă să trimită la drum vehicule care dau rateuri tehnice.

Din cauză că nu au buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2023 ca să poată să înlocuiască măcar piesele vechi cu piese noi, de fiecare dată a fost subcompensat CFR Călători.

Din 2011 nu s-a mai dat un leu la investiții în material rulant, ăsta este rezultatul. După Revoluție și până în prezent s-au achiziționat 120 de automotoare Desiro și 20 de diesel, prin 2008. Asta e toată investiția la calea ferată. Guvernul României nu înțelege că transportul feroviar de călători trebuie să fie ca peste tot în UE și să i se dea atenția cuvenită. Nu suntem cetățeni de mâna a doua”.

Rodrigo Maxim susține că în România de la Revoluție și până în prezent în fiecare an au mers peste 90% din fondurile Ministerului Transporturilor la Transportul Rutier și sub 10% la Transportul Feroviar:

„Plecăm de la faptul că sistemul feroviar este subfinanțat cu cronic de peste 30 de ani și acesta este rezultatul. Mergem mai departe și spunem ce ar trebui să se facă. Ce se face în toată UE fără să fie mari probleme.

Vin banii prin Ministerul Transporturilor. În fiecare an peste 50% din fondurile pe Ministerul Transporturilor merge la transportul feroviar și sub 50% la transportul rutier. La noi în România de la Revoluție și până în prezent au mers peste 90% la Transportul Rutier și sub 10% la Transportul Feroviar. Din cauza asta apare această diferență cu țările din UE”.