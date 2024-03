Administraţia Prezidenţială: Nu există o solicitare pentru atribuirea unei locuinţe de protocol după încetarea mandatului preşedintelui

George Lupu (www.b1tv.ro)

Administraţia Prezidenţială a transmis că nu există nicio solicitare din partea preşedintelui Klaus Iohannis pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului.

Reacția Administrației Prezidențiale

„Nu există nicio solicitare din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administraţiei Prezidenţiale pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului de preşedinte al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare”, a transmis Administraţia Prezidenţială, la solicitarea Agerpres.

O investigație Recorder susține că Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) investeşte în mod netransparent aproximativ 7 milioane de euro, bani publici, în transformarea unui fost sediu de partid din Bucureşti într-o reşedinţă de protocol. Potrivit jurnaliștilor, toate indiciile duc către un singur nume atunci când vine vorba de beneficiarul acestei renovări, actualul președinte Klaus Iohannis.

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, marți, că nu știe care este valoarea investițiilor făcute de RAAPPS în vila în care, spun Recorder și G4Media, ar urma să se mute Klaus Iohannis după ce-și termină mandatul de președinte.

Reacția lui Ciolacu, întrebat despre vila în care ar urma să se mute Iohannis

„Nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane de euro, am aflat și eu din presă. Nu e nici prima, nici ultima. Nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu, vom vedea. E prin RAPPS, Secretariatul General al Guvernului are în subordine RAPPS. Depinde câți metri pătrați are. Am avut discuția și cu Vila Lac 1 și v-am spus că nu e o prioritate pentru guvern. Nici nu pot interzice RAPPPS să nu își facă plan de investiții multianual. Să ne vină toată informația de la RAPPS, o să cer toate informațiile de la SGG. Haideți să vedem care e realitatea”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit G4Media.

Întrebat de ziariști dacă e normal ca un fost șef de stat să primească o vilă de o asemenea valoare, Ciolacu a răspuns: „Așa e legea. Știți că o altă vilă a fost pregătită în trecut pentru fostul președinte Băsescu, dar s-a închiriat de fapt către o ambasadă pe o sumă consistentă”.