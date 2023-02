Adunarea generală a ONU cere retragerea imediată a trupelor ruse din Ucraina

Cu 141 voturi pentru, 32 abțineri și 7 voturi împotrivă, practic întreaga planetă, Adunarea generală a ONU a adoptat joi seară, în ajunul împlinirii unui an de la invadarea Ucrainei de către Rusia, o rezoluție care cheamă la ”retragerea imediată” a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean și ajungerea la o pace ”justă și durabilă”. Ca de obicei, contra rezoluției ce condamnă agresiunea rusă au votat Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord, Mali, Nicaragua. Reține atenția că printre cei ce s-au abținut figurează China și India.

Rezoluția reafirmă ”atașamentul la integritatea teritorială a Ucrainei” și cere ca Rusia ”să-și retragă imediat, complet și necondiționat toate forțele sale militare de pe teritoriul ucrainean în frontierele recunoscute internațional”. Este o referință la teritoriile anexate ilegal de către Rusia. Rezoluția cere de asemenea ”încetarea ostilităților” și subliniază ”necesitatea de a se ajunge în cel mai scurt timp la o pace globală, justă și durabilă în Ucraina, în conformitate cu principiile Cartei ONU”.

Această rezoluție nu este ”doar o bucată de hârtie”

De un an de zile, în timp ce Rusia se folosește de dreptul său de veto pentru a împiedica orice acțiune la nivelul Consiliului de Securitate al ONU privitor la Ucraina. Așa se explică de ce Adunarea generală a ONU a preluat ștafeta în vederea soluționării acestui dosar. Și, chiar dacă această rezoluție nu are caracter obligatoriu, ”ea nu este doar o bucată de hârtie”, a lansat în cadrul dezbaterilor Josep Borrell, șeful diplomației UE evocând preocuparea comunității internaționale pentru ceea ce se petrece în Ucraina. La tribuna ONU au apărut în cursul dezbaterilor de miercuri și joi pentru a susține Ucraina reprezentanții a zeci de țări ale lumii. Kievul a cerut lumii ”să aleagă între bine și rău”. ”Nu trebuie ca peste un an să ne aflăm aici pentru o a doua aniversare a acestui război de agresiune absurd”, a spus șeful diplomației japoneze Yoshimasa Hayashi, cu speranța că în 2024 va avea loc ”un summit pentru pace”. ”Rusia nu manifestă nicio dorință de pace. Ea nu cunoaște pacea – decât tăcerea, morți și ruine”, a spus șefa diplomației franceze, Catherine Colonna. ”Drumul către pace este foarte clar: Rusia trebuie să oprească bombardamentele” a insistat și șefa diplomației germane, Annalena Baerbock. ”Nu este pace când un agresor cere victimei să se predea”,a mai spus ea.