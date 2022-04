Al. Florin Ţene sau dragostea faţă de cultura română

Gelu Dragoş

Preşedintele Cenaclului literar „Petre Dulfu” Satulung

Pe Al. Florin Ţene l-am cunoscut în anul 2012, mai exact în data de 17 noiembrie, orele 14,00 la Pizzeria „Romantica” din centrul oraşului Ulmeni când a fost invitat împreună cu soţia dânsului la mai multe lansări de carte şi reviste, cea mai importantă fiind a cronicarului sportiv Ion P. Pop – „FC Baia Mare – Generaţia de aur”.

Spicuiesc din ce am scris cu o zi înainte de eveniment în cotidianul „Graiul Maramureşului”: „Sâmbătă, 17 noiembrie 2012 orele 14,00 la Pizzeria Romantica din centrul oraşului de pe Someş – Ulmeni, va avea loc un eveniment literar deosebit, moderat de către preot Radu Botiş, la care sunt invitaţi trei dintre eroii acestei cărţi „FC Baia Mare-Generaţia Mateianu”: Marin Sabou, căpitanul echipei, Adalbert Rozsnyai, maestru al sportului, Zoltan Illieş, directorul Şcolii de fotbal „Viorel Mateianu”. Oaspeţi de onoare vor fi scriitorul Alexandru Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România şi membru corespondent al Academiei Americano- Română, doamna Titina Ţene, distinsa lui soţie, poetă şi membră în filiala Cluj a Ligii Scriitorilor. Din pleiada de personalităţi literare şi sportive care au spus „Da” ne putem da seama că sâmbătă, orele 14,00 „toate drumurile duc la Ulmeni”.

Revenind la Domnia sa, cu care în ultimii cinci ani am o corespondenţă densă pe mail şi alte reţele de promovare ale scriitorilor români, am observat în persoana Domniei sale un om care se dăruieşte pentru colegii mai tineri, îi ajută promovându-i în revistele sau siteurile Ligii Scriitorilor, este un exemplu pentru toţi prin munca titanică pe care a dus-o în ultimii ani scriind documentat, la subiect, într-un stil personal despre eroi ai neamului românesc numai dacă mă gândesc la Radu Gyr, Vasile Militaru, Traian Dorz, Valeriu Gafencu, cărţi pe care am avut onoarea să le citesc.

Opera literară a lui Al. Florin Ţene este impresionantă, atât prin valoarea intrinsecă, carte-document, cantitate dar şi genurile abordate. Utilizând de-a lungul timpului mai multe pseudonime: Al Roşiianu, Florin Drăgăşănescu ori Florin Roşiianu, Al. Florin Ţene a scris poezie (peste 20 de volume, debutul în 1974 la editura „Litera”), romane (nu mai puţin de 15, printre care şi un roman poliţist „Cursa pentru şobolan”), critică literară şi eseuri (inclusiv un „Dicţionar al Ligii Scriitorilor), teatru („O stafie tulbură speranţa”, Florile Sarmisegetusei”, „Cozia”- toate în 2010 şi „Magazinul frumoaselor vise de vânzare” în 2017), interviuri, cronici, articole de artă, este prezent în peste 70 de Antologii şi Enciclopedii, inclusiv din străinătate.

Despre Opera şi personalitatea distinsului octogenar (de acum) Al. Florin Ţene au scris printre alţii: acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, acad. Eugen Simion, Petru Poantă, Dan Deşliu, Miron Radu Paraschivescu, Anghel Dumbrăveanu, Ioan Barbu, Horia Zilieru, Alex Ştefănescu, Laurenţiu Ulici, Adrian Păunescu, Antonia Bodea, Constantin Zărnescu, Gheorghe Stroia, Nina Cassian, Constantin Toni Dârţu, Ion Cristofor, Gheorghe Azap, Sorin Grecu, Ion Roşioru, Mircea Popa, Puiu Răducanu, acad. Nicolae Manolescu, Gavril Moisa, Voichiţa Pălăcean Vereş, Doina Drăguţ, Florin Grigoriu, Menuţ Maximinian, George Roca, Virginia Paraschiv, Constantin Cubleşan, Doru Dinu Glăvan, Theodor Damian, Gelu Dragoş, Nicolae Dragoş, Lucia Bibarţ, Elena Trifan, Radu Botiş, Dumitru K. Negoiţă, Liliana Derevici, Nicolae Băciuţ, Zenovia Zamfir, Liliana Moldovan, Petre Cichirdan şi mulţi, mulţi alţii.

Pe unde l-au purtat paşii a construit o Catedrală a Cuvântului Românesc – a înfiinţat cenacluri, a pus bazele Ligii Scriitorilor din România, a fost membru fondator al revistelor: „Lumină de pe Lotru”, „Agora Literară”, „Regatul Cuvintelor”, „Constelaţii Diamantine”, „Scurt circuit oltean”, „Memoria Slovelor”, „Dobrogea Literară”, „Freamăt”, „Moldova Literară”, „Cetatea lui Bucur”, Sfera Ionică”, „Suflet Nou” ş.a.

CV-ul lui Al. Florin Ţene este impresionant la cei 80 de ani pe care îi împlineşte la data de 13 iunie (noi îi dorim să treacă suta!) şi ar mai fi atâtea de spus despre Domnia sa, despre familia sa, despre cei doi băieţi – Florin, specialist în imagine de televiziune și Ionuț, doctor în istorie și master în drept, istoric, poet și scriitor, fondatorul ziarului „Napoca News”, cu 20 cărți publicate, despre nepoţei şi despre dragostea lui necondiţionată pentru pământul şi istoria neamului românesc!

Călăuzindu-se după dictonul „Amor patriæ nostra lex” îi dorim maestrului Al. Florin Ţene un sincer „La mulţi ani!” cu sănătate, cu bucurii alături de cei dragi şi succes în proiectele literare viitoare!