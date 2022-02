Ambasadorul Rusiei în Suedia: ”Moscova nu are nicio teamă de sancțiunile occidentale”

Viktor Tatarintsev, ambasadorul Rusiei în Suedia, a declarat fără reținere ziarului suedez ”Aftonbladet” că Moscova nu are nicio teamă de toate sancțiunile occidentale cu care este amenințată în cazul atacării Ucrainei. ”Ne-au fost impuse deja astfel de sancțiuni și, într-un sens, ele au avut efecte pozitive asupra economiei și agriculturii noastre”, a afirmat ”experimentatul” diplomat rus în Suedia, vorbitor perfect al limbii suedeze și dețînător, până în prezent, al mai multor posturi în această țară. ”Noi, a susținut Tatarintsev, suntem autonomi și am fost capabili să ne creștem exporturile…Nu avem, spre exemplu, brânzeturile italiene sau elvețiene dar am învățat să fabricăm brânzeturi proprii la fel de bune utilizând rețete italiene sau elvețiene. Noile sancțiuni nu au nimic pozitiv, dar nu sunt atât de rele cum le prezintă Occidentul”, a asigurat Tatarintsev. În opinia diplomatului , țările occidentale nu înțeleg mentalitatea rusă: ”Cu cât Occidentul exercită presiuni mai mari asupra Rusiei, răspunsul acesteia va fi și mai puternic”. A adăugat apoi că Rusia, dimpotrivă, încearcă să evite un război. ”Războiul este ultimul lucru pe care îl vor rușii”.

