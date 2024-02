Sursa: dnsc.ro

În data de 14 februarie 2024, între orele 09.00-14.00, în format hibrid (fizic și online), au avut loc două activități de tip workshop, reunite sub umbrela evenimentului ‘Amenințările cibernetice în sectorul sănătății din România’, organizat la sediul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Temele abordate în cadrul celor două activități au fost ‘Cyber Threat Landscape for healthcare and health institutions‘ și ‘Human factors in cyber security for healthcare and health system‘, iar evenimentul a adunat aproximativ 140 de participanți cu impact în domeniul sănătății: manageri spitale, experți IT din unități sanitare și specialiști în domeniu.

Unul dintre obiectivele evenimentului l-a reprezentat maparea amenințărilor cibernetice cu care se confruntă sectorul medical din România, în special în ceea ce privește rolul factorului uman în conturarea peisajului de securitate cibernetică din acest sector.

Un alt obiectiv important al întâlnirii, care a fost bifat cu succes, a fost lansarea și derularea unei dezbateri cu participanții asupra modului în care sunt percepute amenințările cibernetice în mod concret în organizațiile din care aceștia fac parte. A fost o discuție extrem de interesantă și productivă, în special în contextul experienței de gestionare la nivel național a incidentului de securitate cibernetică din perioada 11-12 februarie 2024, în care 26 de spitale din România au fost afectate de un atac de tip ransomware.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “Romanian Cyber Care Health – RO-CCH”, în conformitate cu contractul de finanțare nr. 101101522. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin CNECT.H – Digital Society, Trust, and Cybersecurity, în cadrul apelului DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH, tipul de acțiune: Digital SME Support Actions.

Obiectivul general al proiectului este de a reduce riscurile de securitate cibernetică și de a crește gradul de conștientizare, în vederea creșterii siguranței pacienților și a încrederii în sistemul și instituțiile de sănătate din România. Luarea în considerare și previzionarea noilor tipuri de competențe necesare pentru cadrele medicale și utilizatorii finali sunt esențiale, datorită implementării de noi tehnologii și servicii digitale, cum ar fi analiza volumelor mari de date, inteligența artificială și soluțiile de învățare automată sau dispozitivele medicale inovatoare și inteligente.

În plus, RO-CCH va promova schimbul de bune practici în rândul comunităților de securitate cibernetică și asistență medicală, pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la amenințările și vulnerabilitățile la adresa securității cibernetice, precum și schimbul de instrumente, metode, practici organizaționale și de gestionare, cu scopul general de a defini scheme interdisciplinare colaborative, adaptate acestui mediu. Se vor acorda prioritate soluțiilor transfrontaliere.