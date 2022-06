Aproape 50% dintre chiriașii din România întârzie cu plata chiriei

Studiu Kastel Group

99,4% dintre proprietarii din România, care închiriază locuințe, nu au apelat la servicii de recuperare a creanțelor, chiar dacă aproape 50% dintre chiriași întârzie, chiar și cu 30 de zile, la plata chiriei. Cifrele au reieșit din studiul realizat de Kastel Group și aplicat pe un eșantion de 500 de persoane, cu scopul de a descoperi și de a găsi soluții pertinente la problemele pe care le întâmpină atât proprietarii, cât și chiriașii.



„Serviciul de Property Management este potrivit atât pentru proprietarii cu o singură proprietate pe care o închiriază, cât și pentru cei care au un portofoliu de proprietăți imobiliare dezvoltat. Clientul care contractează un serviciu de Property Management este proprietarul, care, pentru a obține un randament investițional crescut, înțelege că al său chiriaș nu este doar o persoană care are nevoie de un acoperiș deasupra capului, ci este un client care plătește o chirie lunară pentru bunul închiriat și are nevoie să se simtă în siguranță și confort. Pentru acest lucru proprietarii trebuie să profesionalizeze procesul de închiriere și administrare al proprietății”, a explicat Christian Tudorache, CEO & Co-Founder Kastel Group.



În România, piața de real estate management este estimată la peste 622 de milioane de Euro, iar în 2022 înregistrează o creștere de 3.7%, potrivit statisticilor ibisworld. Peste 8.800 de persoane sunt angajate în cele aproape 2.500 de companii care furnizează servicii de real estate management în țara noastră. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană când vine vorba de performanțele industriei de real estate management, top condus de Germania, unde sectorul generează venituri de peste 16.9 miliarde de euro.

Conceptul de Property Management, apărut în Statele Unite ale Americii, în secolul trecut, a generat venituri de peste 88.4 miliarde de dolari în 2021. Modelul este recunoscut prin facilitățile pe care le generează atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași, printre care respectarea legii la întocmirea actelor necesare închirierii, colectarea chiriei și soluționarea oricăror probleme care se pot ivi cu imobilul închiriat.



Cifrele susțin necesitatea serviciilor de Property Management

Studiul furnizat de Kastel Group a fost efectuat pe un eșantion format din 500 de proprietari, care doreau să-și închirieze proprietățile singuri sau în colaborare cu agenții imobiliare, în regim de non-exlcusivitate. Datele relevă că 500 de proprietari dețin în total 508 apartamente.Din cele 508 apartamente 24% sunt garsoniere, 48% – apartamente cu 2 camere, 21% – apartamente cu 3 camere și 6% – apartamente cu 4 camere.



Prețul mediu de închiriere pornește de la 400 euro în marile orașe

Cele mai multe apartamente date spre închiriere se găsesc preponderent în București (61,811%) și Cluj (36,615%). Alte orașe de referință sunt Timișoara, Baia Mare, Zalău și Ploiești. Din cele 508 apartamente date spre închiriere, 221 au prețul sub 400 euro, 162 se încadrează în intervalul 401 – 600 euro, iar 95 pornesc de la prețul de 601 euro. Restul imobilelor sunt estimate la peste 1000 euro, pe lună.



Plata chiriei la timp rămâne o problemă constantă

Una dintre cele mai des întâlnite probleme este întarzierea plății efectuate de către chiriaș proprietarului. 41,897% au întârziat cu plata între 1 și 15 zile, 14,031% între 16 și 30 de zile, iar 41,897% nu au întâmpinat nicio problemă în efectuarea plății chiriei sau a facturilor.



Majoritatea românilor preferă locuințe construite până în anul 2000

Referitor la anul construcției clădirii în care se află imobilul dat la închiriere, există proprietari cu mai multe imobile construite în aceiași ani. 18% dețin locuințe construite înainte de 1977; 43,5% au locuințe ridicate între 1977 – 2000; 25,5% s-au orientat către cele construite între 2000 – 2015, iar 13% au optat pentru cele recente, finalizate după anul 2015.



Contractele de închiriere pe termen lung oferă siguranță

În ceea ce privește perioada minimă contractuală, aceasta variază între 6 luni și 2 ani. Dintr-un total de 566 răspunsuri, 66 dintre proprietari apelează la mai multe tipuri de contracte: 24,6% dintre proprietari folosesc contracte de minimum 6 luni, 81% au contracte de 12 luni, iar 7,6% dintre proprietari preferă contractele de minimum 2 ani.



Dialogul constant proprietar-chiriaș este cheia succesului în închirierile de apartamente

Comunicarea este esențială în păstrarea unui contract de închiriere. Dintre 607 proprietari intervievați, doar 107 nu comunică frecvent cu ai lor chiriași. Totusi, 95% dintre proprietari vorbesc lunar cu chiriașii lor, chiar și mai des, iar 10,4% comunică săptămânal. În medie, raportul apelurilor chiriaș-proprietar și proprietar-chiriaș este de 1:1. Dintre aceste apeluri, 36% spun că majoritatea au fost efectuate pentru a rezolva o problemă. Există și cazuri fericite, de 3% dintre proprietari, care nu au întâmpinat probleme cu chiriașul.



Promptitudinea soluționării problemelor fidelizează chiriașul

Din totalul de 664 răspunsuri reiese că la 164 dintre intervievați diferă timpul de acțiune, în funcție de problema apărută. Dintre problemele ivite, 360 au fost soluționate în aceeași zi, 280 în decursul a 3-5 zile și 24 în mai mult de o săptămână, deoarece numeroși proprietari nu au avut timp să intervină sau au considerat că nu este nevoie de o intervenție.

Majoritatea proprietarilor nu apelează la servicii de recuperare a creanțelor

Pe lângă întârzierea plății, deținătorii unui apartament au întâmpinat probleme cu privire la uzura obiectelor, dezordine, inundații sau apeluri date de vecini pentru deranjarea liniștii publice. Cu toate acestea 99,4% dintre proprietari nu au apelat la servicii de recuperare a creanțelor. 54,6% dintre proprietari au reușit să-și recupereze debitele restante și doar 2,8% nu au reușit. De remarcat este că persoanele care nu au reușit să își recupereze debitele restante sunt cei care nu au apelat la o firmă de recuperare creanțe. Restul proprietarilor nu au întâmpinat probleme de aceasta natură.





Ce beneficii poate aduce Property Management pentru români?

Prin serviciul Property Management, clienții vor economisi timp și resurse financiare, deoarece administrarea imobilelor se va face de către o terţă parte, respectiv de o agenție imobiliară sau de o firmă specializată. Aceștia se vor ocupa de toate situațiile care apar, indiferent de complexitatea lor. Property Management este un serviciu biderecționat, cu avantaje imediate atât pentru proprietari cât și pentru chiriași, care vor avea informații complete în timp util, fără să fie nevoie să investească timp sau bani.

Astfel, locuințele vor fi promovate corect; atât proprietarii cât și chiriașii vor fi consiliați pe tot parcursul încheierii actelor, cât și ulterior; colectarea chiriilor se va face ușor de către firma care administrează serviciul de Property Management; iar când apar situațiile inevitabile (deteriorarea instalațiilor sanitare și electrice, zgomotul produs de vecini, necesitatea unor reparații iminente, administrarea zonelor comune etc) vor intra în rol tot cei care se ocupă de Property Management. Proprietarul nu va fi deranjat cu niciun detaliu, iar chiriașul va fi mulțumit că totul s-a rezolvat în timp util.