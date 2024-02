Aproape un sfert dintre cei care folosesc aplicații de dating se confruntă cu urmărirea digitală

Studiu Arlington Research, în numele Kaspersky

O treime (34%) dintre respondenți consideră că Googling-ul/ verificarea conturilor de pe rețelele sociale ale unei persoane cu care au început să se întâlnească – ca o formă de due diligence – este acceptabilă și 41% au recunoscut că au făcut acest lucru atunci când au început să se întâlnească cu cineva.

Aproape un sfert dintre respondenți (23%) au suferit o formă de urmărire online din partea unei persoane cu care se întâlneau recent.

Peste 90% dintre respondenți sunt dispuși să partajeze parole care ar putea permite accesarea locației lor.

Potrivit studiului – care a intervievat 1000 de persoane din 21 de țări din întreaga lume – cei care se întâlnesc cu persoane cunoscute online sunt dornici să ia măsuri pentru a se proteja atunci când sunt în căutarea iubirii. Cu toate acestea, în ciuda faptului că aproape un sfert dintre respondenți (23%) spun că au suferit o formă de urmărire online din partea unei persoane cu care începuseră recent o relație, oamenii sunt încă vulnerabili la o creștere alarmantă a stalking-ului și abuzurilor în perioada Valentine’s Day, din cauza riscurilor prezentate de setările referitoare la locație, confidențialitatea datelor și, mai concret, partajarea excesivă a datelor.

Tipurile de abuz sunt variate. Mult peste o treime (39%) dintre respondenți au raportat o anumită formă de violență sau abuz de la un partener actual sau anterior: 16% dintre respondenți au primit e-mailuri sau mesaje nedorite și, poate cel mai îngrijorător, 13 % au fost filmați sau fotografiați fără acordul lor. Alți 10% au recunoscut că le-a fost urmărită locația, 10% că conturile lor de pe rețele sociale sau e-mailurile au fost piratate și, în mod îngrijorător, 7% au avut instalat stalkerware pe dispozitivele personale fără consimțământul lor.

Proporțional, mai multe respondente de sex feminin au suferit o formă de violență sau abuz în comparație cu respondenții de sex masculin (42% față de 36%). În mod îngrijorător, mai mulți dintre cei care ies la întâlniri în prezent au suferit situații de violență sau abuz în comparație cu cei aflați într-o relație pe termen lung (48% față de 37%). De fapt, 34% dintre respondenți au spus că sunt îngrijorați de perspectiva de a fi urmăriți online, iar femeile sunt puțin mai preocupate de această perspectivă decât bărbații (36% au fost îngrijorate, comparativ cu 31% dintre respondenții de sex masculin).

Imaginea diferă și la nivel global, mai mulți dintre cei care se confruntă cu o anumită formă de stalking online provin din părți din America de Sud și Centrală și Asia – 42% dintre respondenții din India au raportat o formă de stalking online, la fel ca 38% în Mexic și 36% în Argentina.

„Internet of Things, sau lumea conectată, este o invenție minunată și oferă o multitudine de posibilități. Dar odată cu oportunitatile vin amenințările și una dintre acele amenințări ale unei lumi conectate este ușurința cu care se pot accesa date trasabile, fapt care ne face vulnerabili la abuzuri”, a comentat Dan Demeter, Cercetător de securitate la Kaspersky. „Deși vina pentru aceste comportamente condamnabile nu aparține niciodată victimelor urmărite, din păcate, există în plus și acest aspect, al pericolelor online, care impun măsuri concrete pentru a minimiza riscurile. Cred că este grozav că oamenii iau măsuri pentru a verifica identitățile online, dar i-aș încuraja să verifice rapid orice informație, parole sau date pe care le partajează, să se gândească doar la modul în care aceste informații ar putea fi folosite în mâinile persoanelor nepotrivite.”

„Navigarea pe aplicații de dating și în spațiile virtuale poate fi o provocare și este esențial pentru rețelele sociale și aplicațiile de dating să implementeze procese de verificare, care pot ajuta la confirmarea faptului că profilurile utilizatorilor se potrivesc cu fotografiile lor reale. Din câte știu, Bumble este singura aplicație de dating care utilizează în prezent acest nivel de verificare. Mi-ar plăcea să văd și alte aplicații adoptând măsuri similare de siguranță. În plus, ghidurile și resursele de siguranță ar trebui să fie ușor accesibile online în mai multe limbi, pentru ca persoanele vulnerabile să aibă sprijinul necesar fără a fi nevoie să descarce o aplicație”, a comentat Emma Pickering, Head of Technology-Facilitated Abuse and Economic Empowerment, Refuge.

Kaspersky a creat mai jos câteva sfaturi pentru a fi în siguranță în timpul folosirii aplicațiilor de dating. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să aruncați o privire la ghidul nostru dedicat întânirilor în siguranță sau pentru alte modalități de a nu ajunge în situații de Stalkerware, vă rugăm să vizitați https://stopstalkerware.org/resources/

Păstrați secrete parolele dumneavoastră și asigurați-vă că sunt complexe și unice.

Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, s-ar putea să nu fie – dacă aveți orice îndoieli, verificați orice informație!

Verificați-vă propria confidențialitate digitală.

Gândiți-vă înainte de a distribui informații – internetul are memorie lungă și partajarea unor date personale vă poate face vulnerabili.

Creați un „plan de siguranță” dacă treceți de la lumea digitală la lumea reală.

Luați în considerare utilizarea unei soluții cuprinzătoare de securitate cibernetică sau VPN pentru a vă proteja.

Kaspersky lucrează cu experți și organizații în domeniul violenței domestice, de la servicii de asistență pentru victime și programe pentru agresori, până la cercetare și agenții guvernamentale, pentru a împărtăși cunoștințele și a sprijini atât profesioniștii, cât și victimele. Kaspersky este unul dintre co-fondatorii Coalition Against Stalkerware, un grup internațional dedicat combaterii stalkerware-ului și combaterii violenței domestice. Din 2021, Kaspersky este partener de consorțiu al proiectului UE DeStalk, cofinanțat de Rights, Equality, and Citizenship Program al Uniunii Europene. De asemenea, Kaspersky a lansat și menține TinyCheck, un instrument gratuit, sigur și ușor de utilizat pentru a verifica dispozitivele pentru stalkerware și aplicații de monitorizare.