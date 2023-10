Austria: Lărgirea spațiului Schengen „este de neconceput” înaintea unor reforme

„Dacă Bulgaria și România fac parte din spațiul Schengen, noi am putea favoriza procesele ce trebuie operate în Europa într-o manieră eficace”, a declarat la Viena primul ministru al Bulgariei, Nikolai Denkov, citat de Radio Bulgaria, la sfârșitul unei întrevederi cu cancelarul austriac Karl Nehammer.”Noi, a continuat premierul bulgar, am putea degaja resurse materiale și umane pentru a supraveghea mai bine frontierele exterioare ale Uniunii Europene. Prețurile la transportul produselor alimentare și al altor mărfuri din Turcia, Bulgaria și România către țări din Europa centrală și orientală vor scădea, ceea ce va aduce un plus de stabilitate politică și va duce la scăderea inflației”. Răspunsul lui Karl Nehammer a fost însă clar: „Este de neconceput pentru moment lărgirea spațiului Schengen, dar asta nu are nicio legătură cu Bulgaria și România. Este o chestiune de securitate. Schengen trebuie reformat și până atunci noi nu putem să ne gândim la lărgirea lui”, a spus Nehammer.