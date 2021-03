Ballerinas in Red, ediția 2021

„Proiectul Ballerinas in Red, 2021” se derulează în acest an în colaborare cu International Theater Institute pentru a celebra Ziua Internațională a Dansului, potrivit balletmagazine.ro.

Ballerinas in Red va fi unul dintre multele proiecte derulate la nivel global în colaborare cu această instituție pentru celebrarea Zilei Internaționale a Dansului. International Theater Institute este organizația mondială înființată sub egida UNESCO în anul 1940 și are ca scop promovarea și susținerea artei, culturii și educației la nivel global.

Proiectul va debuta pe data de 10 aprilie 2020, ziua în care urmează a fi transmis mesajul oficial cu ocazia Zilei Internaționale a Baletului, când va fi deschisă public platforma de încărcare a fotografiilor, și se va încheia pe data de 31 iulie 2021!

Ballerinas in Red 2021, primul proiect de promovare a artei baletului derulat la nivel internațional, pentru celebrarea Zilei Internaționale a Dansului

„Ballerinas in Red” este primul și singurul proiect media din România care urmărește popularizarea baletului și promovarea tinerelor pasionate de această artă. Aflat la a doua ediție, proiectul se înscrie în serie de evenimente derulate la nivel internațional de International Institute Theater, pentru celebrarea Zilei Internaționale a Dansului, ce urmează a fi sărbătorită pe 29 aprilie.

În prima sa ediție, lansată la începutul lunii februarie și încheiată în luna iulie a anului 2020,“Ballerinas in Red” a înregistrat circa 140 de participanți, peste 40.000 de like-uri, mai mult de 3000 de comentarii și aproximativ 6000 de share-uri!

Proiectul „Ballerinas in Red” este primul proiect media din România care evidențiază imensul potențial pe care școala românească de balet îl are în acest moment, atât prin numărul de tineri pasionați de această artă cât și prin magnitudinea interesului pentru acest domeniu în rândul publicului larg.

În acest an, cea de-a doua ediție a „Ballerinas in Red” se înscrie în seria de evenimente derulate la nivel global de International Theater Institute cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Dansului.

Ziua Internațională a Dansului este o sărbătoare ce are loc anual pe 29 aprilie, prin care se celebrează dansul ca formă de artă și exprimare a umanității, la nivel internațional.