Cat dureaza si in ce consta perioada de recuperare dupa rinoplastie?

Armonia faciala este influentata in mare masura de aspectul nasului. De aceea, tot mai multi oameni care nu sunt multumiti de aspectul nasului lor apeleaza la interventii chirurgicale pentru corectarea acestuia.

In plus, aceasta interventie chirurgicala, cunoscuta sub denumirea de rinoplastie, este necesara si in unele cazuri in care functionalitatea nasului este una deficitara, din diferite motive acesta ajungand sa nu isi mai indeplineasca in mod eficient rolul. Astfel ca oamenii incep sa aiba de suferit atat in ceea ce priveste calitatea somnului , dar si in momentul in care sunt nevoiti sa depuna efort.

Cat dureaza recuperarea dupa rinoplastie?

Prima zi de dupa interventia de rinoplastie, pacientul o va petrece in cadrul clinicii unde s-a efectuat operatia, pentru a se afla sub supravegherea directa a medicilor. Ulterior, acesta va petrece perioada de recuperare post-operatorie acasa, respectand recomandarile medicului.

Dupa aproximativ 2 saptamani, oamenii isi pot relua activitatile cotidiene, in aceasta perioada vindecandu-se atat edemele, cat si vanataile de la nivelul ochilor. Cu toate acestea insa pacientii vor fi nevoiti sa respecte in continuare anumite indicatii, cum ar fi evitarea purtarii ochelarilor timp de 6 saptamani.

Ceea ce trebuie sa retina pacientii care a fost supusi unei interventii de rinoplastie este faptul ca rezultatele definitive vor fi vizibile la aproximativ un an de la interventie, de aceea nu ar trebui sa se alarmeze daca inca mai exista portiuni in care nasul este umflat. Pentru linistea lor si confirmarea ca procesul de vindecare decurge normal, acestia trebuie sa mearga la controalele regulate, de la 1, 3, 6, 9 si apoi 12 luni de la interventie.

In ce consta procesul de recuperare dupa rinoplastie?

In general, dupa operatia de rinoplastie se vor aplica atele, care au rolul de a sustine nasul in pozitia reconstruita. De aceea, ingrijirea acestuia conform indicatiilor medicului este foarte importanta, la fel cum este si efectuarea masajului nasului, care contribuie la procesul de vindecare si dezumflare.

In concluzie, modul in care decurge recuperarea post-operatorie dupa interventia de rinoplastie depinde, in mare masura si de rigoarea cu care sunt respectate indicatiile medicului.