Catedral, eveniment de muzică și arte vizuale anunțat în premieră de Romanian Creative Week

Milky Chance și Sevdaliza, între artiștii care vor veni la Iași

Romanian Creative Week (RCW) anunță una dintre surprizele pregătite pentru cea de-a doua ediție, programată la Iași în perioada 20 – 30 mai 2022: Catedral, eveniment care îmbină muzica și artele vizuale, cu un line-up curatoriat de Summer Well.

Găzduit de Grădinile Palas din capitala Moldovei, Catedral, organizat de Catedral Music Fest în cadrul RCW, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, este programat în zilele de 20 mai și 21 mai. Show-urile se vor desfășura pe o scenă impresionantă, proiectată de o echipă de artiști îndrumați de Andrei Cozlac, distins de UNITER cu două premii pentru video mapping, în 2020 și în 2022.

Chiar de la prima ediție, Catedral va aduce nume celebre din industria muzicii românești și internaționale. Trupa Milky Chance, cu aproape 10 milioane de ascultători, lunar, doar pe Spotify și sute de milioane pe YouTube, și-a anunțat deja prezența la Catedral. Câteva dintre melodiile care au adunat, împreună, peste un miliard de accesări pe internet, fiind cunoscute de fanii din întreaga lume, sunt Stolen Dance, Down by the river și Flashed junk mind.

Un alt nume care va fi prezent pe scena Catedral este cântăreața iraniană Sevdaliza, care a atins, cu piesele ei, milioane de accesări pe YouTube și pe Spotify, susținând spectacole pe întreg mapamondul. Human, Shabrang, Bluecid și That other girl sunt doar câteva dintre proiectele muzicale ale ei.

Pe lista artiștilor care au confirmat participarea la Catedral este și solista basarabeancă Alexandrina, care a câștigat o popularitate impresionantă în România, în ultimii ani, urcând pe primele locuri ale topurilor de muzică, încă din 2006. Trei ani mai târziu, în 2009, a lansat primul ei album, „Om de lut”.

Trupa românească Moonlight Breakfast, stabilită în Austria, va încânta publicul de la Catedral. Renumiți pentru muzica lor care îmbină genurile soul, electro, beat, nu-jazz și swing, Moonlight Breakfast a ajuns deja la milioane de fani din întreaga lume cu piese ca Summer, No more, My baby și Hello.

Un alt nume care va veni la Catedral este Dimitri’s Bats, trupa românească formată din Radu Osaciuc, Marius Acsintoaie, Cristian Drîmbă, Andrei Costache și Andrei Drăgușanu. Formația a devenit cunoscută pentru muzica sa alternativă, cu influențe rock, pop, hip-hop, dar și specifice muzicii electronice.

Zimbru, o formație indie-rock din Cluj-Napoca, ale cărei piese sunt îmbinate cu stilul punk și cu influențe din muzica synth-pop a anilor ’80, va veni, de asemenea, la Catedral. Alte nume importante din lumea muzicală românească și de peste hotare, care vor participa la evenimentul de la Iași, vor fi anunțate de organizatori, în următoarea perioadă.

Accesul la Catedral se va face pe bază de abonamente, care pot fi cumpărate online, începând cu data de 24 martie 2022, de aici: https://romaniancreativeweek.ro/Catedral/. Abonamente EARLY BIRD, în număr limitat, au fost puse în vânzare la prețul de 149 de lei + 6% booking fee, urmând ca prețul unui abonament să ajungă, în scurt timp, la 179 de lei + 6% booking fee.