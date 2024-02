Cea mai bună lună ianuarie din ultimii 3 ani pentru vânzările de locuințe din București și Ilfov

2024 începe cu un record de vânzări în piața imobiliară.

Cea mai bună lună ianuarie de la startul pandemiei din 2020 pentru tranzacțiile imobiliare din București și cea mai bună lună ianuarie din ultimii 3 ani pentru vânzările din Ilfov.

În ciuda creșteri TVA și a incertitudinilor economice globale, vânzările de locuințe, atât noi cât și vechi, au înregistrat în Capitală o creștere de 9% în ianuarie 2024 față de luna similară a anului trecut, ajungând la aproape 3.100 de unități vândute.

În Ilfov cifrele oficiale furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată o explozie de tranzacții pentru aceași perioadă, cu 75% mai multe tranzacții de imobile în ianuarie 2024 față de prima lună a anului trecut și un total de 510 locuințe vândute.

Vlad Musteață, CEO al North Bucharest Investments: „Piața imobiliară din București și Ilfov a începul anul 2024 în forță, cu creșteri semnificative în vânzările de locuințe. North Bucharest Investments a încheiat în doar 3 săptămâni 67 de tranzacții imobiliare.”

Trendul pozitiv al vânzărilor de la început de an se reflectă și în cifrele ANCPI de la nivel național. În ianuarie 2024, s-au vândut în întreaga țară 10.215 locuințe, cu 25,8% mai multe față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri anuale au fost observate în toate marile piețe regionale, de la Constanța (15,6%) și Brașov (17,1%), până la Cluj (44,7%).

“Observăm o reducere a ofertei de noi proprietăți pe piață din cauza scăderii numărului de autorizații de construcție emise. Această reducere a autorizațiilor are ca efect creșterea cererii pentru imobilele existente. Portofoliul de proprietăți al North Bucharest Investments vine în piață cu o ofertă potrivită nevoilor actuale ale clienților, cu locuințe poziționate în zone cu facilități de transport și infrastructură bine dezvoltată, aproape de școli recunoscute și cele mai dezvoltate arii de birouri. Acestea sunt argumente care aduc clienții în zona de Nord a Capitalei. Creșterea TVA se dovedește că nu a avut impactul negativ preconizat, iar sectorul imobiliar continuă să fie unul atractiv atât pentru partea de investiții, cât și pentru locuire.”

Regiunea București-Ilfov a reușit să însumeze într-o singură lună vânzări totale de 3.600 de unități, potrivit ANCPI, ceea ce înseamnă aproape 30% din vânzările de la nivel național, care au ajuns în ianuarie la 10.215 unități.

Vlad Musteață, CEO al North Bucharest Investments: “Dacă ne uităm doar la numărul rezervărilor de locuințe, vedem că începutul de an este aproape de cifrele de la sfârșitul anului 2023. Noi am avut la North Bucharest Investments 99 de rezervări în decembrie 2023, iar în ianuarie 2024 acestea au ajuns la 87, în condițiile în care este știut faptul că în mod normal începutul de an nu vine cu prea multe solicitări de achiziții imobiliare. Aceste cifre subliniază o tendință de creștere sănătoasă a pieței imobiliare din București și Ilfov, indicând un an 2024 promițător pentru sectorul imobiliar din România.”

Locuinţele noi reprezintă în acest moment aproximativ 25% din totalul locuințelor scoase la vânzare în Bucureşti și Ilfov. Disponibilitatea limitată de imobile noi din piață a fost unul dintre argumentele pentru care aprecierea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru locuinţele de sub 120.000 de euro, nu a adus o reducere semnificativă a tranzacțiilor în 2024.

Grupul North Bucharest Investments a înregistrat peste 400 de tranzacții imobiliare în 2023, în ansambluri rezidențiale noi din zona de Nord a Capitalei. Doar în ultimul an, cifra de afaceri a companiei s-a dublat de la 20 de milioane de lei, la 42 milioane de lei.