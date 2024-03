Cei 27 membri ai Uniunii Europene continuă să fie divizați în privința restricțiilor ce trebuie impuse exporturilor de cereale ale Ucrainei

„Cei 27” au luat în discuție miercuri un proiect de plafonare a anumitor importuri agricole provenind din Ucraina, proiect care este considerat insuficient de unele state membre, între care și Franța, și care doresc extinderea restricțiilor la importurile de grâu. Discuțiile asupra acestui dosar au loc la nivelul ambasadorilor statelor membre ale Uniunii. „Nu există acord asupra includerii grâului”, a recunoscut ministrul belgian al Agriculturii, David Clarinval, într-o declarație în marja reuniunii ambasadorilor țărilor UE. „Suntem suficiente țări pentru a avea o minoritate de blocaj, pentru a cere modificarea textului documentului în discuție”, a avertizat la rândul său ministrul francez al Agriculturii, Marc Fresneau.

Așa cum se știe, această chestiune a exporturilor ucrainene de grâu constitue un motiv de revoltă a agricultorilor europeni. Uniunea Europeană acordă începând din 2022 Kievului scutire de taxe vamale pentru a-și susține economia în fața agresiunii ruse. Agricultorii europeni au acuzat afluxul de produse agricole ucrainene care determină scăderea prețurilor locale și continuă să ceară blocarea concurenței „neloiale” cu produse ce nu respectă aceleași norme ca cele europene. Negociatori ai statelor membre ale UE și eurodeputați au căzut de acord la 20 martie să prelungească scutirea de taxe vamale pentru încă un an, începând din iunie, dar plafonând importurile de carne de pasăre, ouă, zahăr, porumb și ovăz la volumele importate în 2022-2023, ceea ce depășește urmând a fi taxat la vamă. Acest mecanism nu include grâul moale și orzul, așa cum cer eurodeputații și organizațiile agricole, precum și mai multe state membre ale UE, în frunte cu Franța și Polonia. „Există o strategie rusă privind piața cerealelor” ce vizează împiedicarea Ucrainei să pătrundă pe piețele tradiționale din Africa și Orientul Mijlociu, susține Marc Fresneau.

Kievul nu ascunde faptul că pentru el este „de neînțeles” poziția unor țări membre ale UE în chestiunea exporturilor ucrainene de cereale. „Suntem decepționați”, a declarat pentru France Presse – preluat de „Le Figaro” -, ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski. Ucraina, reamintește el, a compensat deficitul de zahăr din UE, împiedicând creșterea prea mare a prețului, a furnizat țărilor europene 1% din consumul de ouà, 2% din consumul de carne de pasăre. Mikola Solski suține că, de fapt, restricțiile europene nu vor influența deloc cursul grâului fixat la Chicago, susținut de abundentele recolte braziliene, argentiniene și americane. Or, potrivit Bruxellesului, o plafonare care va include și grâul și orzul cu o perioadă de referință care să includă și cifrele anului 2021, ar reduce, per total, cu circa 1,2 miliarde de euro exporturile ucrainene în UE comparativ cu anul 2023.