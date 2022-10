Cei mai buni DJ ai lumii în 2022 au fost pe scena principală a Festivalului Untold

Festivalul UNTOLD a adus și în 2022 cei mai buni DJ-i și producători din lume în România. 6 din top 10 cei mai buni DJ-i ai planetei, top realizat de publicația DJ Mag și publicat aseară în cadrul show-ului Top 100 DJs, au făcut show-uri memorabile în această vară pe Cluj Arena, la unul dintre cele mai mari festivaluri din lume. Este vorba de David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Steve Aoki, Don Diablo și Oliver Heldens, care au fost headlineri la cea de-a șaptea ediție UNTOLD, în 2022, și își păstrează pozițiile de top la nivel mondial. Aceasta este încă o dovadă că festivalul are un line-up de excepție și aduce pe scena principală cei mai buni DJ-i din lume.

De-a lungul anilor, toți cei 10 DJ-i din clasamentul mondial au fost prezenți la UNTOLD.

Martin Garrix a fost ales în acest an DJ-ul numărul 1 al lumii. Olandezul cu milioane de fani în întreaga lume a fost prezent la mai multe ediții UNTOLD, ultima oară în 2021. În acest an, Martin Garrix a avut un turneu

mondial, în care a bifat țări de pe aproape toate continentele.

Francezul David Guetta ocupă locul 2 în clasamentul DJ-ilor profesioniști, după ce doi ani la rândul a fost pe locul 1 și în continuare pentru mulți dintre fanii săi este cel mai bun DJ din lume.



Iată mai jos clasamentul Top 100 DJ Mag 2022:



1.Martin Garrix



2.David Guetta



3.Dimitri Vegas & Like Mike



4.Alok



5. Armin van Buuren



6. Afrojack



7. Steve Aoki



8. Timmy Trumpet



9. Don Diablo



10. Oliver Heldens



În 2023, festivalul UNTOLD va avea loc între 3 și 6 august.

