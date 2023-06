Charles al III-lea, la recepția de la Palatul Cotroceni: „Întotdeauna m-am simțit acasă în România”

George Lupu (www.b1tv.ro)

Regele Charles al III-lea a declarat vineri, în timpul recepției de la Palatul Cotroceni că întotdeauna s-a simțit acasă în România. Acesta a evocat legăturile profunde pe care le are cu România și despre proiectele culturale desfășurate în țara noastră:

„Când am venit aici și chiar dinainte am simțit o legătură profundă cu România. Regele României era vărul regelui Marii Britanii iar regina Maria era descendentă a familiei regale britanice, iar tatăl meu a fost vărul regelui Mihai și au aveau amintiri din copilăria comună. Pot să spun că întotdeauna m-am simțit acasă în România.

În toți acești ani am avut bucuria de a putea călători în toată țara și am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării care a avut loc și care este o mărturie a energiei, inovației și rezistenței dumneavoastră. Am fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, întreprinzători care fac față provocărilor lumii moderne în toate domeniile. Am fost inspirat de oamenii pe care i-am întâlnit, care lucrează neobosit pentru ceilalți. Sunt eforturi de a-i sprijini pe tineri, încă din anii 90 am devenit prietenul lor și sunt și acum prietenul Asociației Monumentelor care îi instruiește pe arhitecți în conservarea monumentelor.

E atât de impresionant să vezi câți voluntari tineri lucrează an de an cu atâta dragoste și dedicare pentru monumente, pentru a ajuta la păstrarea arhitecturii atât de diversificate a României. Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea”, a spus regele Charles al III-lea.

Regele Charles al III-lea și-a început, vineri, vizita privată în România. Acesta a fost primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi au programate convorbiri tete-a-tete, iar apoi o întâlnire cu autorităţile statului, reprezentanţii societăţii civile şi Corpul Diplomatic.

Ambasador: Regele Charles al III-lea se întâlnește cu președintele Iohannis ca gest de curtoazie

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, a explicat deja că vizita regelui e una privată, iar acesta se întâlnește cu președintele României ca gest de curtoazie.

„Se împlinesc 25 de ani de când regele nostru a vizitat România pentru prima dată, în 1998, şi va fi pentru prima dată când un monarh britanic vizitează România, dar de această dată va fi o vizită privată, ca marea parte a vizitelor pe care cel care era atunci Prinţul de Wales le-a avut în România.

Înţelegem ce înseamnă o vizită privată: ca de fiecare dată, se va întâlni cu preşedintele, ca gest de curtoazie. După ce va fi fost la Cotroceni, restul vizitei va avea caracter privat. Este cunoscut că are diverse proiecte în care s-a implicat de-a lungul anilor şi vizitele private de obicei includ acest tip de demersuri şi mă aştept să existe aşa ceva, cu această ocazie, dar vor fi întâlniri private”, a explicat Noble, pentru Agerpres.