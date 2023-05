China se dezvoltă în fiecare zi – Interviu cu fostul premier al României, Viorica Dăncilă, pentru China Media Group

În 17 mai 2023, fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a acordat un interviu în exclusivitate pentru China Media Group, cu ocazia prezenței sale la Forumul primarilor în cadrul celei de-a treia ediții a Expoziției China-țările din Europa Centrală și de Est (ECE) – Expoziția internațională a produselor de consum.

După o perioadă relativ lungă, sunteți din nou în China. Care sunt observațiile, după primele zile de vizită?

–China se dezvoltă în fiecare zi. Văd că se construiește foarte mult. Văd tehnologie nouă. Văd noi domenii în care China excelează. Dar văd aceeași oameni primitori, aceeași oameni ospitalieri, aceeași oameni care țin foarte mult la prietenia româno-chineză. Și acest lucru nu poate decât să mă bucure. Felicitări Chinei pentru tot ceea ce a făcut până acum, dar și pentru ceea ce și-a propus pentru viitor. Pentru că am văzut obiectivele pe care le are China pe termen scurt, mediu și lung, obiective aprobate în cadrul celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, și obiective care cred că ar fi un exemplu de bune practici și pentru alte țări. Și aici mă refer la modernizare, mă refer la protejarea mediului. Am văzut programul Ape limpezi și păduri verzi. Mă refer la cooperarea cu alte țări și, nu în ultimul rând, la acea dorință de pace. Pentru că țările nu se pot dezvolta economic, nu pot avea succes decât în timp de pace.

Ați fost unul dintre oficialii străini invitați să prezentați un mesaj în cadrul ceremoniei oficiale de inaugurare a evenimentului de la Ningbo. Vă rugăm să evidențiați principalele idei.

–În primul rând, am subliniat faptul că de fiecare dată mă întorc cu mare plăcere în China, că îmi doresc foarte mult ca relațiile dintre România și China, bazate pe respectul reciproc, bazate pe dezvoltare, să se consolideze. Pentru că România într-adevăr este membru al Uniunii Europene, este membru al Pactului trans-atlantic, dar acest lucru nu trebuie să ducă la o relație mai slabă cu China. Relațiile cu China trebuie consolidate, pentru că relațiile cu China aduc dezvoltare, aduc investiții, sunt relații pe care le-am legat de atâția ani de zile. În cadrul discursului pe care l-am avut, m-am referit și la administrația publică locală, pentru că este un forum destinat primarilor, și am evidențiat importanța cooperării dintre autoritățile locale, pentru că sunt provocări comune, și toate acestea provocări necesită răspunsuri comune. Nu în ultimul rând, am salutat proiectul de pace lansat de China, programul de pace, planul de pace lansat de China, cu care eu sunt de acord, și pe care România trebuie să-l susțină. Este un prim pas și am apreciat faptul că China a fost prima țară care a vorbit despre pace. Iar acest lucru este foarte important în această perioadă. Este un lucru așteptat de toți cetățenii din întreaga lume, mai ales în România, unde suntem la granița războiului. De asemenea, am evidențiat că este foarte important să cooperăm, că dacă hotărârile s-au luat până acum, hotărârile mari s-au luat de către statele mari, că trebuie să schimbăm un pic logica, să spunem că statele mari, state poate nu la fel de mari, pot face, pot avea succes și pot avea politici foarte bune.

În calitate de fost premier al României, de fost europarlamentar, țară participantă la formatul China – Europa Centrală și de Est, dar și la proiectele din cadrul inițiativei „O centură, un drum”, sunteți o bună cunoscătoare a realităților chineze. Care considerați că sunt plusurile pe care le pot aduce astfel de formate și proiecte de cooperare?

–Sunt proiecte importante, sunt proiecte care s-au implementat în multe țări, proiecte care trebuie să se implementeze, multe dintre ele, și în România. Pentru că ați vorbit de formatul de cooperare 16+1, în timpul mandatului de prim-ministru, am semnat contracte foarte importante cu China. Și aș reaminti autostrada Ploiești-Brașov, am semnat exportul de miere, exportul de carne de pui, am avut numeroase forumuri și întâlniri cu oameni de afaceri. Din păcate, toate acestea, schimbându-se guvernul, au fost lăsate în urmă. Vedem că toate aceste proiecte pe care le implementează alte țări aduc succes. Iar România, ca prieten vechi al Chinei, trebuie să aibă în vedere toate aceste proiecte importante și tot acest ajutor sau sprijin prietenesc pe care China ni-l oferă.

În mod cert, lumea se află într-un amplu proces de transformare, de reașezare a relațiilor și parteneriatelor. Care sunt observațiile dumneavoastră privind dialogul România-China și Uniunea Europeană-China?

–Legat de dialogul România-China, trebuie să fiu sinceră și să recunosc faptul că în ultima perioadă, după 2019, de când am plecat de la guvernare, acest dialog a fost din ce în ce mai slab. Nu a fost dialogul pe care ni l-am fi dorit. Pentru România este important să aibă un dialog intens, să aibă proiecte comune cu China, pentru că România are nevoie de dezvoltare, și proiectele cu China aduc dezvoltare. Am văzut ce se întâmplă în Franța, am văzut relațiile pe care le are Ungaria cu China, am văzut relațiile pe care le are Croația, chiar acum am văzut discursul reprezentantului Croației. Deci, eu cred că România ar trebui să fie în prim plan, având în vedere că de fiecare dată a existat o cooperare foarte strânsă. Legat de Uniunea Europeană, cred că Uniunea Europeană trebuie să schimbe un pic optica, cred că s-a îndepărtat de prevederile din tratatul fondator al Uniunii Europene. Sunt un pro-european convins, dar avem nevoie de o Europă unită, o Europă unită care să aibă relații comerciale cu toate statele terțe.

La final, stimată doamnă Viorica Dăncilă, vă rog să ne vorbiți despre partidul Națiune Oameni Împreună (NOI), un proiect politic pe care l-ați demarat în România, proiect care deja este cunoscut în China prin intermediul organizației de tineret. Acum câteva zile, noi am făcut chiar un videoclip despre această activitate și vizita tinerilor în China.

–Proiectul partidului Națiune Oameni Împreună este un proiect nou, un proiect născut din dorința de a schimba modul de a face politică în România. Este un proiect care vrea să înlocuiască de multe ori limbajul violent, certurile, cu proiecte pentru țară, care vrea să aibă o altă politică externă, și să-i facă pe români să înțeleagă că România nu are nevoie de stăpâni, România are nevoie de parteneri care să aibă un respect reciproc unii față de ceilalți. Și în acest sens, partidul Națiune Oameni Împreună își propune să facă această schimbare. Este un partid format din oameni cu multă experiență în domeniile lor de activitate, dar care nu au mai făcut politică până acum și care au înțeles că nu pot sta deoparte și că trebuie să se implice, dacă vor să aducă un plus pentru România. Este un partid de centru-stânga și ne bucurăm de cooperarea cu Partidul Comunist Chinez. Așa cum ați menționat, tinerii au fost la o primă activitate. Sperăm să extindem proiectele comune cu China. Și pe linia conducerii partidului, linia organizației de femei, să continuăm pe organizația de tineret, pentru că este important să transmitem tinerilor sentimentele care ne-au legat pe noi de China de-a lungul timpului.

Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o ședere cât mai plăcută în China.

–Și eu vă mulțumesc mult!

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV