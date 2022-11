Cinci tineri actori promit să devină staruri de cinema în noul film Taximetriști

Cinci tineri actori români, reprezentanți ai noii generații, promit să devină vedete ale cinema-ului românesc, prin rolurile din “Taximetriști”, filmul care ajunge pe marile ecrane din România pe 20 ianuarie. Ana-Maria Guran, Ștefania Cîrcu, Carol Ionescu, Vlad Ionuț Popescu și Mădălina Stoica joacă în cel mai recent proiect cinematografic al regizorului Bogdan Theodor Olteanu, pentru care filmările s-au încheiat recent în București. Filmul este o ecranizare a piesei de teatru cu același nume, care se joaca la teatrul independent Apollo 111 încă din 2018, arată un comunicat de presă.

Deși au până în 30 de ani, mulți dintre aceștia au obținut deja premii importante din partea industriei, precum Ana-Maria Guran care a fost nominalizată la Gala Premiilor Gopo pentru premiul de cea mai bună actriță și premiată cu titlul de tânără speranță pentru prestația de debut cinematografic din filmul “Lumea e a mea”.

Ana-Maria Guran

Mădălina Stoica, la doar 25 de ani, asistent de regie. Ștefania Cîrcu, actriță și prezentator TV

Nu doar premiile obținute îi recomandă pe cei cinci, ci și rolurile pe care le dețin dincolo de cariera în actorie. Mădălina Stoica, la numai 25 de ani, este și asistentă de regie a filmului “Taximetriști”, iar Carol Ionescu, fiul regretatului mare artist Șerban Ionescu și actriței Magda Catone, este și directorul artistic al Festivalului de Teatru și Film “Șerban Ionescu”, dar și producător pentru două scurtmetraje. Ștefania Cîrcu a jucat în “Tata Mută Munții” și în spectacole de teatru precum “Sara / Mara” (Teatrul Apollo111), “Neguțătorul din Veneția” (Teatrul Național București) și “Jack și vrejul de fasole” (Teatrul Ion Creangă). De asemenea, Ștefania lucrează și pentru emisiunea “Starea Nației” de la Prima TV și joacă în “La Oraș”, primul serial produs local pentru Voyo. Vlad Ionuț Popescu are 24 de ani și a mai jucat în filmele “Voyagers”, “Tata Mută Munții” și “Dincolo”.

Filmările la “Taximetriști”, inconfort și școală nouă de film în același timp

“A fost super să filmez alături de colegii mei, Carol Ionescu, Nicoleta Hâncu și Alexandru Ion pentru că ne ințelegem bine jucând și reușeam să ne ținem energia sus deși uneori era târziu în noapte. Faze amuzante au fost pentru că reușeam să facem glume din absolut orice și eram forțați să ne abținem din râs, deși totul devenea din ce in ce mai amuzant. Mai erau și oameni pe stradă care strigau diverse lucruri la noi, însa asta nu era mereu distractiv pentru că unii vorbeau urât sau intrerupeau dialogul”, declară Ana-Maria Guran.

“Filmul are calitățile unui film comercial, te poți identifica ușor cu personajele, cu limbajul și cu situațiile, dar și calitățile unui film de artă, iți descrie o lume fictivă, dar atât de similară realității imediate, plus că are o echipă artistică preocupată de livrarea unui produs valoros”, declară Carol Ionescu.

“Veronica este un personaj colorat, e extrovertită și foarte directă. Nu se pierde în subtilități, ce scoate pe gură, cam aia e. Nu e un tip de rol pe care aș fi distribuită în mod normal. Eu sunt extrem de conținută, deci a fost un proces inconfortabil pe alocuri dar și extrem de satisfăcător”, declară Mădălina Stoica.

“Filmarea mi-a oferit un spațiu confortabil și sigur în care să mă pot exprima. În “Taximetriști” este prima dată când am avut un rol de sine stătător, iar faptul că l-am avut ca partener pe actorul Alexandru Ion mi-a oferit încredere”, declară actorul Vlad Ionuț Popescu.

Din distribuţia filmului mai fac fac parte Alexandru Ion (“Portretul luptătorului la tinereţe”, “Las Fierbinţi”), Ronaldo Matsangos (“Hârtia va fi albastră”, “Sieranevada”), Maria Popistașu (“Marţi după Crăciun”, “Întregalde”), Victoria Răileanu (“Vlad”), Monica Bârlădeanu (“Despre oameni și melci”, “Moartea domnului Lăzărescu”, “Closer to the Moon”), Andi Vasluianu (“Sieranevada”, “Umbre”, “Despre oameni și melci”) sau Cosmin Nedelcu (Micutzu). Cu apariţii speciale sunt prezenţi Adrian Nicolae (“Lumea e a mea”, “Mia își ratează răzbunarea”) și rapperul Spike.

Filmul este produs de Bold Film Studio, primul fond de investiţii de film din România, alături de Tangaj Production și Avanpost Media. La fel ca în cazul piesei de teatru, scenariul filmului este semnat de Bogdan Theodor Olteanu împreună cu Adrian Nicolae.

“Taximetriști”, un film despre poveștile lui Lică și Liviu, doi taximetriști prinși în vâltoarea vieții de noapte a Bucureștiului

În film călătorim prin București împreună cu Lică și Liviu, doi taximetriști care în cursul unei singure nopţi se intersectează cu tot felul de clienţi. Ar trebui să fie o noapte obișnuită însă se dovedește una plină de suspans. Prin mașinile lor trec tineri care merg la party-uri, DJ, interlopi, prezentatori TV, etc. Toate aceste călătorii ajung să aibă un impact neașteptat în viaţa lor. Lică, jucat de Alexandru Ion, este prototipul taximetristului enervant, care știe cum e treaba cu viaţa, cu traficul, cu politica și cu încălzirea globală, el este șoferul care dă geamul jos și urlă la mașina de lângă.

De cealaltă parte, Rolando Matsangos, în rolul lui Liviu, este un taximetrist de conjunctură, care este permanent în căutarea unui job mai bun. Liviu te duce în tăcere până la destinaţie și își cere scuze dacă vorbește la telefon. Nu se supără când nu mai ai bani de bacșiș și te primește în mașină fără să întrebe unde mergi sau fără să-ţi dicteze preţul de pornire.

Filmul “Taximetriști”

Premiera: 20 ianuarie 2023

Regizor: Bogdan Theodor Olteanu

Scenariu: Bogdan Theodor Olteanu și Adrian Nicolae

Distribuția: Alexandru Ion, Rolando Matsangos, Maria Popistașu, Victoria Răileanu, Monica Bârlădeanu, Andi Vasluianu, Cosmin Nedelcu, Mădălina Stoica, Ana Maria Guran, Nicoleta Hâncu, Carol Ionescu, Alex Mircioi, Ramona Niculae, Ștefania Cîrcu, Emma Mateciuc, Adrian Ban, Adi Bulboacă, Adrian Nicolae, Spike

Director de imagine: Marius Mihai Apopei

Scenografie si costume: Alexandra Panaite

Montaj: Tudor D. Popescu

Producția: Bold Film Studio alături de Tangaj Production și Avanpost Media

Distribuitor: Forum Film România