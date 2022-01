Columbia: La 20 de ani de la răpirea sa de către comandourile rebele Farc, Ingrid Betancourt candidează la președinție

Franco-columbiana Ingrid Betancourt, fostă ostatică a rebelilor Farc și eliberată în urmă cu 14 ani, dorește să se prezinte la alegerile prezidențiale din Columbia din primăvara acestui an ca o „opțiune de centru” în configurația politică a țării.„Voi munci fără încetare începând din acest moment, de dimineață până la apusul soarelui, pentru a ajunge președintele vostru”, a declarat Ingrid Betancourt la o conferință de presă. În fruntea micului partid ecologist Vert Osygene, fosta ostatică, în vârstă acum de 59 de ani, va participa la un scrutin primar organizat pentru departajarea candidaților unei coaliții centriste denumite Coaliția Speranței. În cazul victoriei, Ingrid Betancourt va reprezenta Centrul la alegerile prezidențiale din 29 mai. Este un curent politic ce se dorește a fi o alternativă la tradiționala luptă în Columbia doar între Dreapta la putere și Stânga, respectiv între fostul primar al capitalei, Bogota, și fostul membru al forțelor de gherilă Gustavo Petro, favorit în sondajele de opinie actuale. „Timp de decenii nu am avut decât opțiuni rele: extrema dreaptă, extrema stângă… A venit timpul să avem o opțiune de centru”, a spus candidata, care și-a fixat drept obiectiv lupta împotriva insecurității și a poluării . „Eu cred într-o lume cu viziunea unei femei”, a lansat Ingrid Betancourt.

„Astăzi, a mai spus ea, sunt aici pentru a termina ceea ce am început cu mulți dintre voi în 2002, având convingerea că această țară este gata să-și schimbe direcția„. Ingrid Betancourt a fost luată ostatică de gherila marxistă Farc în timp ce făcea campanie în calitate de candidată la președinția Columbiei la vremea respectivă.

Un atu în actuala campanie

În conferința sa de presă, Ingrid Betancourt a evocat despăgubirea de 36 milioane dolari, reparație financiară ordonată de justiția americană împotriva defunctului Farc, pentru cei șase ani cât au ținut-o în detenție. „Eu am venit acum pentru a cere ca fiecare fiu, fiecare fiică, fiecare părinte să fie indemnizați, indemnizați, indemnizați” pentru detenția suferită. Fiul său, Lawrence Betancourt, care posedă naționalitatea americană, a depus plângere în Statele Unite în 2018 împotriva celor 14 responsabili ai Farc (cei mai mulți sunt însă deja morți sau în continuare înarmați în junglă). La despăgubirile solicitate de ea în justiția columbiană a renunțat, fiind acuzată de oportunism, ingratitudine și cupiditate. „Sistemul columbian, a spus Ingrid Betancourt, la corupția sa, nu recunoaște decât drepturile bandiților„.