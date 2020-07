Comanda online anvelope de vara si anvelope all-season pe Velopa.ro

Masina este in ziua de astazi un bun extrem de important. Ea ne ajuta sa ne deplasam confortabil dintr-un loc intr-altul, iar odata ce ne-am obisnuit cu prezenta ei in vietile noastre este greu sa nu o mai folosim. Ce este insa esential: sa o pastram in parametri, asa incat sa ne ofere siguranta. Iar anvelopele sunt de baza in acest sens.

Cumpararea unui set de anvelope poate parea dificila. “E munca de barbat”, ar spune majoritatea femeilor. Asta poate pentru ca barbatii au, in general, o inclinatie mai mare catre domeniul auto. Ceea ce multa lume nu stie insa e ca acum a devenit extrem de simplu sa cumperi cauciucuri pentru masina. Asta pentru ca selectia si achizitia unui set de anvelope vara, spre exemplu, se poate face online. Velopa.ro pune la dispozitie acest serviciu. Site-ul este optimizat asa incat sa fie usor sa alegi tipul potrivit de pneuri si sa plasezi comanda.

Si pentru ca suntem in plin sezon de vara, cu temperaturi caniculare, este important ca masina sa fie echipata corespunzator. Asta inseamna ca trebuie sa aiba anvelope vara sau anvelope all-season, asa incat masina sa se comporte foarte bine pe carosabilul fierbinte. Cauciucurile de vara sunt realizate dintr-un compus care ofera o buna distanta de franare atunci cand temperatura la nivelul soselei este mare. De asemenea, sunt mult mai rezistente in astfel de conditii, oferind masinii o mai buna stabilitate.

In magazinul online al importatorului si distribuitoriului de cauciucuri auto Velopa.ro vei gasi o gama variata de produse, de la cele mai cunoscute branduri in domeniu. Si vorbim aici atat despre anvelope de buget, cele ieftine, accesibile oricui, cat si despre anvelope premium, produse in fabrici de renume.

In gama economy livrata de Velopa se inscriu anvelope apartinand brandurilor precum Winrun, Compasal, Hilo si Radar. Winrun, spre exemplu, este un brand chinezesc de anvelope de clasa medie. Desi nu sunt scumpe, aceste cauciucuri sunt recunoscute pentru performantele excelente pe care le ofera. Au un design deosebit, care ii confera autoturismului un aspect de lux. Hilo vine cu o gama completa de pneuri pentru autoturisme, dar si pentru vehicule comerciale sau remorci, camioane ori basculante. Compasal este alt brand din gama de mijloc care fabrica anvelope proiectate sa ofere performanta excelenta la viteza mare, dar si o tractiune foarte buna. Recunoscute pentru performante sunt si anvelopele Hilo. recunoscute pentru generarea unui consum mic de combustibil, dar si pentru performantele foarte bune de rulare.

Pe lista cu anvelope ieftine de la Velopa se afla si Radar, un brand apartinand producatorului singaporez Omni United. Echipamentele si tehnologia de ultima generatie folosite pentru anvelopele Radar fac din aceasta una dintre cele mai fiabile marci de pe piata.

Dar pe Velopa.ro vei gasi si anvelope premium. Acestea sunt fabricate de producatori renumiti la nivel mondial: Bridgestone, Pirelli, Continental. Bridgestone este unul dintre producatorii care s-a remarcat de-alungul timpului ca fiind foarte bun. Fabrica o gama variata de anvelope de cea mai inalta performanta. Pirelli este te unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata globala si unul dintre cei mai renumiti producatori de anvelope premium. Continental este, de asemenea, unul dintre cei mai mari furnizori internationali de componente auto si principal producator de anvelope la nivel mondial.

Intra pe site-ul Velopa.ro si descopera intreaga gama de anvelope iarna, anvelope vara si anvelope all-season. Comanda si le primesti gratuit acasa, in cel mai scurt timp. Mai mult, acum ai si 10% reducere, iar la doua sau mai multe anvelope achizitionate, primesti si un mic cadou.