Companiile se orientează către campanii integrate de promovare online în 2022

După un an 2021 în care companiile și-au axat promovarea online pe campanii de Google Ads și Social Media Ads, pentru anul 2022 brandurile sunt orientate către abordări integrate, arată un studiu al companiei de digital marketing Gun Media, realizat pe un eșantion de 100 de clienți din portofoliul său.



Gun Media este agenție parteneră Google din 2013, iar în 2022 se clasează în top 3% parteneri Google în România. Din 2020 a devenit și Facebook Marketing Partner.

În 2021, bugetele pe care companiile cuprinse în studiu le-au alocat pentru campaniile PPC au fost de aproximativ 2.5 mil EUR, 57% mergând către campaniile de Google Ads și 43% către Social Media Ads.

Tendințele pentru 2022 rezultate din studiu indică faptul că brandurile vor avea o abordare mai complexă în promovare, optând pentru noi canale, și vor pune mai mult accent pe crearea de conținut personalizat, inclusiv pe platforme precum TikTok.

„Dacă în 2021 companiile s-au concentrat asupra unor campanii care să vizeze în principal creșterea vânzărilor, investind în campanii PPC, anul acesta orientarea firmelor este către abordări integrate ale campaniilor și pe oferirea unor soluții complexe de promovare, de la strategie, la audit, content marketing și campanii PPC pe o varietate de platforme. Pentru a ne conforma tendințelor, lucrăm constant la modul în care ne desfășurăm activitatea în agenție. Înainte eram organizați pe departamente specifice de Google Ads și Social Media. Acum toți specialiștii pot gestiona proiecte complexe cu o abordare macro a promovării, fără să se limiteze la anumite platforme” spune Robert Trandafir, co-fondator Gun Media.

Creșterea și diversificarea necesităților de promovare online a generat schimbări și la nivelul Gun Media, compania desfășurând, în 2021, procese ample de recrutare și traininguri pentru uniformizarea modului de lucru și consolidarea metodologiilor care și-au dovedit eficiența în timp. Anul trecut, agenția aproape și-a dublat numărul de angajați, ajungând în acest moment la 15 specialiști. Tot în 2021, Gun Media creat un departament de content dedicat, ca prim pas al dorinței de a deveni o agenție One Stop pentru servicii de marketing online.

„Totul a început în 2013 cu Ana și Florin, agenția numindu-se Hotspot Online. Focusul era exclusiv pe campanii de Google ADS. Eu începusem o altă mică agenție de SEO și content. Ulterior, s-au aliniat lucrurile și am ajuns să fuzionăm, păstrând brandul Gun. Am început astfel să oferim o paletă variată de servicii precum PPC, Social Media și SEO”, spune Robert Trandafir, co-fondator Gun Media.

Din 2017, din momentul fuziunii dintre Gun Media și Hotspot Online, agenția înregistrează creșteri anuale ale cifrei de afaceri de 25-30%. Creșterea susținută reflectă atât dezvoltarea portofoliului de clienți, dar și a bugetelor gestionate de agenție. În acest moment, agenția deține în portofoliul său clienți atât din segmentul e-commerce, cât și site-uri de prezentare.

