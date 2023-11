Concilium Consulting a coordonat procesul de achiziție a companiei românești BriothermXPS de către Swisspor Group

Concilium Consulting, companie de consultanță specializată, a coordonat procesul de M&A într-una dintre cele mai mari tranzacții de profil din piața locală. Echipa coordonată de Vlad Năstase și Dan Weiler a asistat Swisspor Group în procesul de M&A prin care a achiziționat compania BriothermXPS, producător românesc de materiale termoizolante.

“Integrarea cu succes a unei companii românești într-un grup internațional, cu relevanță semnificativă într-o industrie de referință, asigură beneficii socio-economice reale pentru comunitate – de la creșterea contribuțiilor la buget , până la suplimentarea locurilor de muncă. Pe de altă parte, crește gradul de încredere si impulsionează dinamica investițiilor străine în România, chiar și în contextul tensiunilor care persistă la granița țării”, a declarat Vlad Năstase, CEO Concilium Consulting.

Vlad Năstase

“În plus, industria materialelor de construcții este esențială pentru proiectele și investițiile strategice care sunt în derulare. Pentru finalizarea eficientă a acestora, avem nevoie de producători puternici, cu prezență locală. În ciuda provocărilor economice și geo-politice, România a rămas atractivă din punct de vedere al tranzacțiilor mari și are resurse să finalizeze cu succes procese complexe. Suntem încrezători că vom consilia jucători internaționali și în viitor”, a completat Dan Weiler, Head of M&A la Concilium Consulting.

Swisspor este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori, fabricanți și furnizori de produse și servicii pentru eficientizarea energetică și anveloparea estetică a clădirilor, cu 38 unități internaționale de producție. Artem Bogdanov, Business Developoment Director în cadrul Swisspor Group:.Sprijinul activ al echipei de specialiști Concilium ne-a permis să finalizăm acest proces rapid și eficient, în ciuda unui mediu de piață dificil și a unei structuri de tranzacție complexe”.

Briotherm XPS este companie românească, specializată în producția materialelor termoizolante, care exportă în țările din Europa Centrala și de Est.

Tranzacția se află în etapa aprobării din partea Consiliului Concurenței.

Due diligence-ul juridic, fiscal și financiar în procesului de achiziție a fost oferit de echipa KPMG România.