Congres extraordinar PNL: Nicolae Ciucă a fost ales președintele partidului

Beatris Ioniţă (b1tv.ro)

Nicolae Ciucă a fost desemnat duminică președinte al PNL în cadrul unui Congres extraordinar, cu 1.060 voturi din cele 1.120 exprimate de delegați. 60 de voturi au fost anulate.

„Nu este un privilegiu să ocupi această funcție, este o onoare şi o mare responsabilitate pentru ceea ce ne-am asumat să facem. Dincolo de ceea ce s-a spus pentru susținerea moțiunii, în acest moment vreau să precizez că mă bazez foarte mult pe ceea ce înseamnă coeziunea membrilor PNL, pe ceea ce înseamnă spiritul şi valorile despre care am făcut vorbire. Dar cel mai mult mă bazez pe oamenii din PNL care vor fi alături de noi pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele asumate. Principalul obiectiv asumat este acela de a reda unitatea partidului de a asigura stabilitate lui şi de a face tot ceea ce ne stă în putină să putem să dezvoltăm România. Să facem o Românie puternică, așa cum ne dorim noi toți”, a declarat proaspătul președinte PNL.

Nicolae Ciucă speră ca PNL să-și găsească echilibrul, rostul și direcția

„Partidul Național Liberal va vota moțiunea pe care am depus-o „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică. Sper ca prin acest demers asumat, PNL să-și găsească echilibrul. Nu suntem într-o situație simplă, dar am convingerea ca vom putea sa ne găsim un rost şi o direcție. Trăim într-o situație geopolitică deosebit de gravă, iar pentru noi, cel mai important obiectiv este să guvernăm țara. Important este să avem stabilitatea necesară să putem să guvernăm țara. Nu sunt un om cu experiență politică, ceea ce poate să constituie un atu. Cred că în politica românescă este nevoie şi de oameni noi. Prin tot ceea ce am reușit să asigurăm pana acum, echilibrul necesar pentru funcționarea guvernului, a coaliției, se va întâmpla si in interiorul partidului”, a declarat Nicolae Ciucă.