Congresul Federaţiei Mondiale de Oxigen Ozono-Terapie, la ediția a 7-a

Ediția a 7-a a Congresului Federației Mondiale de Oxigen Ozono Terapie va avea loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, în perioada 5-7 mai 2022.

Congresul va găzdui prezentările științifice ale celor mai importanți și influenți oameni de știință, clinicieni și experți cu o vastă experiență în domeniul medical al oxigen-ozonoterapiei. Sunt confirmați lectori din 15 țări – România, Italia, Germania, Spania, Moldova, Austria, China, SUA, Turcia, Brazilia, India, Cuba, Venezuela, EAU, Egipt.

În cadrul comunicărilor vor fi prezentate noutățile la zi privind utilizarea ozonului în medicină, în medicina veterinară și în stomatologie.

Congresul este organizat de World Federation of Ozone Therapy (WFOT) în parteneriat cu Societatea Ştiinţifică Română de Oxigen Ozono-Terapie (SSROOT).

Organizarea acestei a 7-a ediţii a Congresului are loc în România pentru că președinția WFOT a fost deținută (2018 – 2022) de către domnul doctor Ştefan Tiron (președinte SSROOT).

Pre-congres, se vor organiza 4 workshop-uri (între orele 12.00 – 18.30).

Printre lectorii invitați la Congres se numără:

– prof dr Olga Leon – PhD în Biochemistry and Biological Sciences, Havana University, Cuba.

– prof univ. dr Nicolae BODRUG – Head of Geriatrics and Occupational Medicine, IP USMF “Nicolae Testemitanu” , CHIȘINĂU, MOLDOVA.

– prof dr Umair Rashid Chaudhry – President, Neuro Radiology Society, Pakistan

– Acad. prof univ. dr Dragoș MARINESCU – Professor at University of Medicine and Pharmacy of Craiova, chimist.

– Renate VIEBAHN – HANSLER – Board Member of the International Ozone Association IOA.

– dr Silvia MENENDEZ CEPERO -Former Director of the Ozone Clinic of the National Center for Scientific Research (CNIC) of Cuba.

– dr Vicenzo SIMONETTI – Board member of the Oxygen- Ozone therapy Național Italian Society member (S.I.O.O.T.)

-dr Jose German MEDINA – Former President of Venezuela Orthopedic; Professor Venezuela Central University, Medicine Faculty, Caracas Venezuela,

– șef lucrări dr Gabriel MOGOȘ – Universitatea de Medicină Craiova

– prof dr Ziad FAHMY – Chief Consulting Rheumatologist Augusta Clinic, Bad Kreuznach , Germany.

-prof. dr. Lamberto RE – Former Professor of “Molecular and Cellular Pharmacology” în the Medical Faculty of the University of Ancona

– dr. Mili SHAH – President of Ozone Forum of India

– dr Matteo BONETTI – President of the Italian Oxygen Ozone Therapy Federation (FIO)

– dr. Tarek Tanbouli – President of Egyptian Medical Society for the Ozone Therapy and Complementary Medicine.