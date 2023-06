Consecințele afacerii ”Partygate”: Distracțiile îl costă scump pe fostul premier britanic Boris Johnson. Pleacă din parlament

Fostul premier britanic Boris Johnson a demisionat din funcția de deputat, au anunțat BBC și presa britanică, nevoit să ia o astfel de decizie după raportul privind Partygate elaborat de Comisia parlamentară pentru privilegii.

El plătește acum de fapt pentru distracțiile ”udate” cu băuturi scumpe organizate chiar în Downing Street, încălcând grav restricțiile impuse în legătură cu pandemia de Covid-19. De remarcat faptul că, la un an de când a fost practic alungat din Downing Street de către majoritatea sa politică (la capătul a trei ani de guvernare marcați de scandaluri), Boris Johnson se află încă sub anchetă parlamentară. Raportul parlamentar ce va fi dat publicității la începutul săptămânii următoare este împovărător, spun sursele, fiind acuzat inclusiv de declarații nesincere în cadrul anchetei. Renunțarea la mandatul de deputat, anunțată vineri, are efect imediat și obligă la organizarea unei alegeri parțiale ce pune capăt oricărei șanse de revenire asupra situației create, dar care pune în relief – subliniază analiști politici ai presei britanice – divizările existente în cadrul puterii conservatoare și agravează dificultățile succesorului său Rishi Sunak cu un an înaintea următoarelor alegeri legislative.

Într-un comunicat, Boris Johnson se declară consternat de faptul că a fost constrâns să plece din parlament într-o manieră nedemocratică și acuză comisia de anchetă de ”parti pris flagrant”, fără a i se fi dat posibilitatea oficială de a contesta acuzațiile comisiei. Reacționând la aceste declarații ale lui Boris Johnson, Comisia parlamentară pentru privilegii a susținut că fostul premier ”a adus atingere integrității parlamentului” și urmează să se întrunească luni pentru a-și finaliza lucrările și a grăbi publicarea cu rapiditate a raportului său în afacerea Partygate.