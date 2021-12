Consiliul Concurenţei a autorizat, cu condiţii, preluarea FoodPanda Ro SRL de către Glovoappro SRL

Consiliul Concurenţei a autorizat cu condiții tranzacția prin care Glovoappro SRL va prelua compania Foodpanda Ro SRL și, indirect, afacerea Pandamart, operată de către Delivery Hero Dmart SRL. Din analiza efectuată de autoritatea de concurență au rezultat anumite îngrijorări legate de puterea de piață pe care o dobândește Glovo în urma acestei tranzacții, în contextul activității de platformă online de livrare a mâncării,și efectul pe care aceasta ar putea-o avea asupra accesului la clienți de către concurenții săi. Ca urmare, tranzacția a fost autorizată cu condiția respectării unor angajamente asumate de către Glovoappro SRL pentru a elimina îngrijorările concurențiale identificate. Astfel, Glovoappro SRL se angajează să nu impună clauze de exclusivitate în relație cu restaurantele partenere și să nu condiționeze contractual nivelul comisioanelor plătite de restaurantele partenere (actuale sau viitoare) de respectarea unei clauze de exclusivitate. De asemenea, Glovo s-a angajat să nu penalizeze restaurantele partenere pentru aderarea la o altă platformă de comenzi online și livrare de mâncare. Totodată, compania nu va reînnoi prevederile contractuale prin care Foodpanda impune obligații de exclusivitate restaurantelor partenere. Durata acestor angajamente asumate de Glovo este de 24 de luni de la data finalizării tranzacției. Glovoappro SRL este filiala din România a companiei Glovo, care are ca principal obiect de activitate dezvoltarea și administrarea serviciului online de livrare de mâncare de la restaurante către consumatori, prin intermediul platformei cu același nume. Adiacent, desfășoară activităţi de preluare comenzi şi livrare de alte bunuri de consum (precum: alimente, flori, băuturi alcoolice și tutun, produse farmaceutice, jucării, produse de îngrijire pentru copii, cărți, etc.) furnizate de vânzători, precum lanţuri de supermarket sau magazine locale. Foodpanda Ro SRL și Delivery Hero Dmart SRL fac parte dintr-un grup de companii deținute de către Delivery Hero SE, Germania. Foodpanda Ro SRL furnizează servicii de preluare a comenzilor online şi livrare de mâncare de la restaurante prin intermediul serviciului online Foodpanda (aplicaţie şi site internet). În plus, Foodpanda Ro SRL a inclus recent alte bunuri de consum (precum alimente, flori, băuturi alcoolice și tutun, produse farmaceutice, jucării, produse de îngrijire pentru copii, cărți, etc.

Delivery Hero Dmart SRL a fost constituită în iunie 2020 și funcţionează prin intermediul magazinelor de tip „dark store”, care reprezintă spaţii de depozitare în proximitate destinate exclusiv vânzării online, prin intermediul platformei, a produselor de tip multicategorie, fără spațiu fizic de comercializare, această activitate fiind într-un stadiu incipient. Decizia și conținutul angajamentelor vor fi publicate pe site-ul autorității de concurență după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.