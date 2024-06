Crește din nou salariul minim?

De abia ce s-a stabilit creșterea salariului minim brut la 3.700 lei începând cu 1 iulie 2024, că prim-ministrul Marcel Ciolacu ne anunță o nouă majorare începând cu 15 noiembrie 2024 ,,introducem azi (21.05.2024, n.r.) salariul minim european în România, în concordanță cu directiva europeană și după consultări cu partenerii sociali”. Iată ce spune Directiva 2041/2022 despre modul în care se vor stabili salariile minime adecvate din U.E: ,,Salariile minime sunt considerate a fi adecvate dacă sunt echitabile în raport cu distribuția salariilor în statul membru relevant și oferă un nivel de trai decent lucrătorilor pe baza unui contract de muncă cu normă întreagă. Gradul de adecvare al salariilor minime legale este determinat și evaluat de fiecare stat membru având în vedere condițiile sale socioeconomice naționale, inclusiv creșterea ocupării forței de muncă, competitivitatea și evoluțiile regionale și sectoriale. În scopul determinării respective, statele membre ar trebui să ia în considerare puterea de cumpărare, nivelurile și evoluțiile productivității naționale pe termen lung, precum și nivelul salariilor, distribuția și creșterea lor.

Printre alte instrumente, un coș de bunuri și servicii la prețuri reale stabilite la nivel național poate fi esențial pentru determinarea costului vieții în scopul atingerii unui nivel de trai decent. Pe lângă necesitățile materiale, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea și locuințele, ar putea fi luată în considerare și necesitatea de a participa la activități culturale, educaționale și sociale. Este oportun să se ia în considerare stabilirea și actualizarea salariilor minime legale separat de mecanismele de sprijin pentru venit. Statele membre ar trebui să utilizeze indicatori și valori de referință asociate pentru a-și ghida evaluarea gradului de adecvare al salariilor minime legale. Statele membre ar putea alege dintre indicatorii utilizați în mod obișnuit la nivel internațional și/sau indicatori utilizați la nivel național. Respectiva evaluare s-ar putea baza pe valori de referință utilizate în mod obișnuit la nivel internațional, cum ar fi raportul dintre salariul minim brut și 60 % din salariul median brut și raportul dintre salariul minim brut și 50 % din salariul mediu brut, care în prezent nu sunt îndeplinite de toate statele membre, sau raportul dintre salariul minim net și 50 % sau 60 % din salariul mediu net. Evaluarea s-ar putea baza, de asemenea, pe valori de referință asociate indicatorilor utilizați la nivel național, cum ar fi compararea salariului minim net cu pragul de sărăcie și puterea de cumpărare a salariilor minime.”

În prezent, în România salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 este de 7.567 lei brut, ceea ce înseamnă că 50% ar fi 3.784 lei. Cum salariul minim brut de la 1 iulie 2024 va crește de la 3.300 lei la 3.700 lei, aproape că suntem la procentul de 50%. Totuși, va propune guvernul o altă limită începând cu 15 noiembrie 2024, ținând seama că stabilirea salariului minim adecvat european trebuie să aibă în vedere și faptul că ,,atunci când sunt stabilite la niveluri adecvate, salariile minime, astfel cum sunt prevăzute în dreptul intern sau în convențiile colective, protejează veniturile lucrătorilor, în special ale lucrătorilor defavorizați, contribuie la asigurarea unui trai decent, astfel cum se urmărește prin Convenția nr. 131 (1970) a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind fixarea salariilor minime. Salariile minime care asigură un nivel de trai decent și ating astfel un prag de decență pot contribui la reducerea sărăciei la nivel național, la susținerea cererii interne și a puterii de cumpărare, îmbunătățesc stimulentele pentru găsirea unui loc de muncă, reduc inegalitățile salariale, diferența de remunerare între femei și bărbați și sărăcia persoanelor încadrate în muncă și limitează scăderea veniturilor în timpul recesiunilor economice”?

Cum vor suporta, mai ales, microîntreprinderile o nouă creștere a salariului minim pe economie? Prin creșterea salariului minim pe economie statul încasează în plus încă aproximativ 41% din această creștere, venituri la buget din contribuții sociale și impozit pe salariu, ca atare are tot interesul să o facă, mai ales în condițiile de deficit bugetar pe care-l avem. Plus că avem alegeri în toamnă, deci încă un motiv în plus pentru majorarea salariului minim, chiar cu riscul de a mai dispărea dintre microîntreprinderi.