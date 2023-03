Creșterea stabilă a economiei naționale, o prioritate a Chinei pentru 2023

În prezent, dezvoltarea Chinei rămâne complicată și severă pentru că situația politică și economică internațională este turbulentă. În acest context, efectul de propagare al ajustării politicilor în economiile majore este în continuă dezvoltare, însă fundamentul redresării economice nu este încă solid, a declarat purtătorul de cuvânt al primei sesiuni a celui de-al 14-lea Comitet Național al Conferinței Consultative Politice Populare din China, Guo Weimin.

China are o bază solidă în ceea ce privește piața, sistemul industrial și resursele umane. De asemenea, are o reziliență economică puternică, un mare potențial și vitalitate. Mai mult, trebuie consolidată încrederea în activitatea economică, fiind prioritatea zero pentru anul 2023, a subliniat Guo Weimin.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV