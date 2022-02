Cum alegem si montam un proiector led auto?

Proiectoarele led auto au aparut odata cu inventarea primei masini. Chiar daca pentru unii este doar un atribut la moda, dar inutil, pentru majoritatea este un must have in viata de zi cu zi. Cum sa alegi si sa instalezi un proiector led auto? Astazi vom afla.

Pe langa far, lampi de semnalizare, masinile necesita adesea lumina suplimentara. Proiectoarele led auto pot servi ca sursa de astfel de lumina. Astfel, proiectoarele auto pot fi montate pe o bara de remorcare sau pe un cadru de pe acoperis, ceea ce este important pentru vehiculele de teren care sunt folosite in expeditii in locuri dificile, vanatoare sau pescuit.

Proiectoarele led pentru masini difera atat in ceea ce priveste puterea, cat si optica. Proiectoarele cu optica focalizata ingusta sunt pentru faza lunga, pentru gasirea de obiecte. Proiectoarele auto cu optica cu unghi larg sunt proiectoare pentru faza scurta. Astfel de proiectoare si-au gasit intrebuintarea pe echipamente speciale, combine, tractoare, buldozere pentru iluminarea zonei de lucru.

Proiectoarele auto au o gama larga de alimentare de la 10 la 30 V, ceea ce este mai convenabil, deoarece spre deosebire de masini, camioanele au o tensiune de alimentare de 24V. Recent, au fost produse o gama larga de poriectoare cu tensiunea de la 10 la 80V, ceea ce extinde si mai mult domeniul de aplicare. La moment aceste proiectoare pot fi folosite si in iluminatul vitrinelor din centrele comerciale, deoarece de obicei, tensiunea de alimentare este mai mare de 24 volti.

Un alt domeniu de aplicare este iluminarea zonei de lucru la masinele – unelta pentru ca corpul proiectoarelor are un grad ridicat de protectie IP68, ceea ce le permite sa fie utilizatate in zona de prelucrare, unde exista praf, aschii, ulei de masina.

Caracteristici

Care este diferenta dintre un proiector led si unul obisnuit? Nu exista foarte multe diferente, deoarece dispozitivele au acelasi scop, dar ele exista. Sa le enumeram pe cele mai importante:



O proprietate foarte importanta a unui proiector auto. Lucrul cu un proiector inseamna un consum de energie. Cea mai economica optiune este pe design LED.

Un proiector obisnuit reprezinta o serie intreaga de probleme atat pentru masina in sine, cat si pentru sofer. Instalat pe capota va bloca vederea, pe acoperis – va afecta calitatile aerodinamice ale masinii in timp ce conduceti. In timp ce proiectorul led este mult mai compact.

rezistenta la socuri si rezistenta la vibratii. Orice proiector led auto trebuie sa reziste la deplasarea pe cel mai accidentat teren si sa faca fata diverselor obstacole, cum ar fi ramuri ale copacilor sau arbustilor;

grad ridicat de protectie a mediului. Rezistent la fluctuatii mari de temperatura si vreme: zapada, ploaie, ceata, praf. Prin urmare este logic sa instalam un proiector led cu un grad de protectie de cel putin IP56 pe autoturism;

tensiune joasa. Aceasta caracteristica este evidenta. Majoritatea vehiculelor au un sistem electric de 12 sau 24 volti.

Cine poate folosi proiectoare auto led?

Acum sa rezolvam intrebarea de ce sunt necesare proiectoarele led si cui sunt utile. Aceste proiectoare sunt utile pentru:

serviciile speciale – pompieri, medici etc;

vanatori si pescari;

turistii auto;

sportivii cu motor – atat profesionisti, cat si amatori;

soferii obisnuiți care lucreaza adesea in conditii dificile noaptea.

Din cele expuse mai sus, este evident ca pentru multi oameni proiectoarele auto led nu sunt un moft, ci o necesitate.

Cum si unde se pot monta pe autoturism?

Exista multe optiuni pentru montarea unui proiector led pentru masina, totul depinde de designul unei anumite masini, de scopul proiectorului si de dorintele proprietarului. Cea mai usoara optiune pentru o masina este sa il montezi pe portbagajul superior.

Daca nu exista portbagaj, atunci puteti instala un arc si puteti fixa proiectorul auto pe el. Unele masini au chiar deschideri speciale pentru asta, cum ar fi Dacia Sandero.

Una din cele mai eficiente metode de montare a proiectorului de masina este cu ajutorul magnetului. In primul rand proiectorul poate fi montat in orice loc plan (acoperis, capota), iar in al doilea rand astfel acest proiector poate fi usor de demontat.

Mai multe informatii si o gama variata de proiectoare auto led si led baruri puteti gasi pe Store365.