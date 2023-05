Cum ocolește Rusia sancțiunile: petrolul rus, exportat în India și vândut în Europa

Exporturile de petrol ale Rusiei au atins în luna aprilie cel mai înalt nivel de la începerea invaziei în Ucraina, în ciuda severelor sancțiuni occidentale. Este vorba de un profit de 15 miliarde de dolari, a anunțat Agenția internațională a energiei (AIE), citată de Radio France Internationale. Acest petrol este exportat mai întâi în India, după care este vândut în Europa sub formă rafinată. ”Dacă dieselul și benzina care vin din India și sunt produse cu petrol de proveniență rusă care intră în Europa, asta înseamnă ocolirea sancțiunilor și statele membre ale Uniunii Europene trebuie să ia măsuri”, a afirmat Josep Borrell, șeful diplomației europene. Înainte de conflictul din Ucraina, India cumpăra puțin petrol rus, din cauză că transportul lui era prea costisitor. De atunci, importurile acestei țări de țiței rus au crescut de 22 ori, prețul lui fiind acum mult mai scăzut. În ce privește Europa, ea trebuie să înlocuiască în fiecare zi o jumătate de million de barili de diesel pe care înainte le cumpăra din Rusia. Înaintea invadării Ucrainei, țările membre ale UE cumpărau în medie 154.000 de barili zilnic din India, sub formă de diesel și carburant pentru avioane. Acum, această cifră a ajuns la 200.000 barili zilnic. 30% din exporturile totale de diesel indian pleacă în prezent spre Europa, față de puțin peste 21% înainte.

Avertismentul lansat de Josep Borrell intervine chiar în ajunul unei întâlniri cu ministrul de Externe indian și în plină desfășurare a summitului G7, din Japonia, unde, așa cum s-a anunțat, un accent este pus pe slăbiciunile ce permit Moscovei să atenueze impactul sancțiunilor internaționale asupra economiei sale.

Noi destinații directe ale carburanților ruși în țări africane

Embargoul european asupra produselor petroliere de proveniență rusă a avut consecințe directe asupra aprovizionării Africii. Porturile Rotterdam, Amsterdam sau Ventspils în Letonia erau înainte de instituirea sancțiunilor puncte esențiale prin care tranzita dieselul rus. În aceste locuri produsele erau amestecate pentru a răspunde calităților cerute de diverși cumpărători. Erau un fel de escale tehnice înaintea destinației finale. Porturile europene care aveau în stoc produse ruse de dinaintea embargoului au avut dreptul de a le epuiza, fără a le reface. Azi, acest lucru nu mai este posibil. Vidul respectiv a fost însă rapid acoperit prin crearea de legături directe între Rusia și continentul african.

Nigeria este primul client african pentru dieselul rus

Tunisia, Libia, RD Congo, Ghana și Nigeria sunt la ora actuală aprovizionate de Rusia fără intermediari europeni. Nigeria, spune grupul franco-belgian Kpler, citat de Reuters, a devenit primul cumpărător al carburantului rus. Importurile sale de diesel au crescut de 10 ori în primul trimestru din acest an față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la aproape 488.000 de tone față de 38.000 anul trecut. În primul trimestru al acestui an, continentul african a importat un volum record de diesel rus, respectiv de 812.000 tone. Aceste vânzări în Africa au fost facilitate – spun surse citate de RFI – de rețele deja existente, via intermediari cu baza în Dubai sau în Singapore, care continuă să cumpere diesel rus pentru destinații în special africane.