Digitalizarea creează noi locuri de muncă în industrie, arată noul raport Schneider Electric

Noua cercetare de la Schneider Electric a dezvăluit că aproape jumătate (45%) dintre companiile industriale cred că digitalizarea va fi principalul motor pentru crearea de noi locuri de muncă în tehnologie operațională (OT) în următorii trei ani.

Cercetarea, comandată de Schneider Electric și realizată de Omdia, a chestionat 407 companii industriale, de la companii mici și mijlocii până la companii mari din Europa de Vest (Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Danemarca și Suedia), SUA, China, India și Asia de Sud-Est (Vietnam, Thailanda și Filipine). Studiul a evidențiat amploarea crizei globale în ceea ce privește competențele industriale, procesul de talent acquisition fiind o provocare-cheie pentru mai mult de jumătate dintre cei chestionați (52%).

Cu toate acestea, cercetarea a identificat și rezolvarea acestei probleme. Pe lângă crearea de locuri de muncă, peste două treimi (70%) dintre cei chestionați sunt de acord că digitalizarea va ajuta la abordarea deficitului de talente, subliniind potențialul instrumentelor digitale de a oferi mai mult decât productivitate și eficiență.

În timp ce criza de competențe creează dificultăți, locurile de muncă din mediul industrial trec printr-o schimbare rapidă. Obiectivele de sustenabilitate și tehnologiile avansate, cum ar fi inteligența artificială (AI) și digital twins, devin din ce în ce mai integrate în activitatea curentă. Cercetarea a constatat că aproximativ 45% dintre respondenți cred că obligațiile tot mai mari ale companiilor industriale de a îndeplini obiective de sustenabilitate socială și de mediu vor necesita o extindere semnificativă a rolurilor de muncă în fabrici.

„Digitalizarea nu aduce beneficii doar productivității și eficienței, la modul general. Este vitală pentru rezolvarea unora dintre provocările centrate pe oameni cu care se confruntă businessurile industriale”, a declarat Ali Haj Fraj, Senior Vice President, Digital Factory, Industrial Automation la Schneider Electric. „Companiile industriale au o ocazie bună de a optimiza și îmbunătăți rolurile OT. Prin reducerea timpului petrecut cu sarcinile administrative și permițând oamenilor să își valorifice mai bine potențialul, putem rezolva multe dintre provocările cheie cu care se confruntă aceste businessuri și putem contribui la construirea unui viitor mai sustenabil.”

Sondajul a constatat că peste jumătate dintre respondenți (52%) consideră că recrutarea și păstrarea angajaților sunt provocări care pot fi depășite, semnalând un oarecare nivel de optimism la nivelul companiilor industriale.

Trei din cinci respondenți (60%) cred că rolurile OT se vor schimba în următorii trei ani, fie moderat (41%), fie semnificativ (19%). În plus, majoritatea (73%) este de acord că digitalizarea va schimba substanțial natura muncii în următorii trei ani. Trei din zece (31%) consideră că rolurile de control al calității sunt cel mai semnificativ extinse sau optimizate de digitalizare.

Sondajul a mai constatat că, în următorii trei ani, companiile industriale se așteaptă să fie necesare noi competențe în domenii precum programarea și integrarea roboticii (49% dintre respondenți spun că nu au deloc sau nu au suficiente competențe în acest domeniu) și procesarea datelor, vizualizarea și analiza (în medie, peste 30% nu au competențe sau nu au suficiente competențe în aceste domenii). În timp ce respondenții spun că acordă prioritate investițiilor în procesarea datelor, vizualizare și analiză, programarea și integrarea roboticii sunt indicate ca fiind doar o prioritate medie pentru aproape jumătate dintre cei chestionați. O recomandare cheie rezultată din cercetare este, prin urmare, ca toate companiile industriale să colaboreze cu parteneri din ecosistemul industrial care pot ajuta la rezolvarea deficitelor de competențe tehnologice cu soluții, instruire și alte capacități pentru a-și pregăti forța de muncă pentru viitor.

„Schimbările în ceea ce privește forța de muncă din domeniul industrial vor necesita tot mai multe investiții în digitalizare pentru a ajuta personalul să se perfecționeze și pentru a îmbunătăți productivitatea și eficiența”, a declarat Alex West, Senior Principal Analyst, Industrial IoT and Sustainability la Omdia. „Dacă nu o fac, impactul mai puternic și mai serios pe termen lung va fi asupra inovației și asupra incapacității de a atenua deficitul de talente.”

Raportul complet, intitulat The Future of Work in Industry, poate fi accesat aici.