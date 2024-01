Donald Trump – acuzat că s-a îmbogățit cu bani din China și alte state, unele dintre ele având „regimuri din cele mai infecte”

Aflat în plină campanie prezidențială, Donald Trump este ținta unor grave acuzații din partea parlamentarilor democrați. Într-un raport al unei comisii de anchetă desemnate de Camera Reprezentanților, la care face referire „The Washington Post”, se poate constata că patrimoniul fostului președinte republican a beneficiat de 7,8 milioane de dolari proveniți din China, Arabia Saudită și alte state în perioada când s-a aflat la Casa Albă. Documentul respectiv arată că responsabili din 20 de țări au plătit în anii 2017 și 2018 chirii și facturi la proprietăți asupra a 500 entități și societăți ale lui Donald Trump și ale grupului familial Trump Organization. Și loviturile la adresa candidatului Donald Trump nu se opresc, ele vin din toate părțile. Raportul mai sus menționat publicat de „The Washington Post” a apărut sub titlul „Casa Albă de vânzare”, invocat de deputații democrați care au dezvăluit că responsabili din mai multe țări, între care China, India, Turcia, Arabia Saudită, Qatar, Republica Democratică Congo, au plătit în 2017 și 2018 chirii și facturi la patru proprietăți pe 500 entități și societăți aparținând lui Trump și grupului său familial Trump Organization.”În calitate de președinte, Donald Trump a acceptat peste 7,8 milioane de dolari din partea unor state străine și a liderilor lor, între care regimuri dintre cele mai infecte de pe planetă”, arată raportul mai sus menționat care îl acuză pe fostul locatar de la Casa Albă (2017-2021) că, personal, și-a însușit o parte din acești bani. Cele patru bunuri imobiliare vizate sunt birourile și apartamentele din Trump Tower, un zgârie-nori emblematic în Manhattan și proprietăți hoteliere sau rezidențiale la New York, Washington și Las Vegas. Banca publică chineză ICBC, spre exemplu, închiria birouri în Trump Tower și cheltuielile totale ale Beijingului în folosul lui Trump se ridică la 5,5 milioane de dolari. De la Arabia Saudită i-au revenit cel puțin 615.422 dolari.

Alegerile primare pentru desemnarea candidatului republican încep la 15 ianuarie în statul Iowa. Noile dezvăluiri de mai sus sunt jenante pentru Donald Trump. Chiar dacă Iowa are doar 1% din populația Statelor Unite, acest stat ocupă un loc cu semnificație pe scena politică americană de mai bine de 50 de ani. El dă un prim ton la alegerile primare, el confirmă dacă sondajele au dreptate dându-l pe Trump mare favorit la cursa pentru învestitura republicană, pentru care s-au angajat în cursă alți șase candidați. Analiști politici, comentatori de presă americani consideră că dacă până la urmă Donald Trump nu va fi lovit de ineligibilitate chiar în state americane de la care așteaptă sprijin, el se va regăsi din nou în lupta cu Joe Biden. Acesta din urmă și-a lansat vineri campania. În discursurile sale, Biden își va prezenta rivalul ca un pericol pentru națiune, așa cum a făcut recent la mitingul electoral din Pennsylvania, la Valley Forge.

Șefa campaniei lui Biden, Julie Chavez Rodriguez, spune că amenințarea cu care în 2020 Trump a lovit în democrația americană s-a agravat în anii care au urmat, prin acțiuni și discursuri mai mult decât compromițătoare. Iar locurile unde acum Joe Biden a ales să țină discursurile electorale sunt simbolice: primul, Valley Forge, l-a văzut pe George Washington, primul președinte ale Statelor Unite, reumind forțele militare americane care luptau contra imperiului britanic acum 250 de ani.

Dorința lui Biden de accelerare a campaniei intervine după unele critici lansate de anumiți democrați care consideră că ea a început prea lent. Președintele Biden nu a reușit să convingă alegătorii că economia se ameliorează, în ciuda semnalelor pozitive deja existente. Numeroși americani au invocat costul ridicat al vieții, al locuințelor. Apoi, un dosar spinos este cel al imigrației de la frontiera cu Mexicul, cel al susținerii Israelului contra Hamas, divizarea Congresului american care blochează acordarea de ajutor suplimentar Ucrainei. În fine, vârsta sa, 81 de ani, este de asemenea un handicap. William Galston, expert la prestigiosul Brookings Institution, a declarat recent pentru France Presse că dacă mâine ar avea loc alegerile prezidențiale, Joe Biden le-ar pierde.