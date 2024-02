Donald Trump va retrage SUA din NATO dacă va redeveni președinte, avertizează un fost consilier: „El nu vede absolut niciun rost în NATO. Crede că Putin și Kim Jong-Un sunt tipi de treabă și i-am provocat”

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

În cartea „The Return of Great Powers: Russia, China, and the Next World War”, semnată de Jim Sciutto, fost oficial guvernamental și jurnalist american, un fost oficial care a lucrat la nivel înalt atât în Administraţia Trump, cât şi în cea a lui Biden a susținut că dacă Donald Trump va câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, „SUA vor ieşi din NATO”. Ideea e confirmată și de alți foști consilieri. Cartea urmează să fie lansată pe 12 martie.

Informațiile apar în contextul în care Donald Trump tocmai a încurajat Rusia să atace statele NATO care nu alocă minim 2% din PIB pentru Apărare, așa cum s-au angajat. Declarația a stârnit o undă de șoc și critici aprinse în Europa.

Fost consilier al lui Trump: El efectiv nu vede rostul NATO

„NATO ar fi cu adevărat în pericol. Cred că ar încerca să iasă”, a fost de acord John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională al lui Trump.

John Kelly, general în retragere, care a fost şeful de cabinet al lui Trump la Casa Albă, i-a spus lui Jim Sciutto că disprețul lui Trump față de angajamentele de securitate ale SUA în lume se extinde și la acordurile cu Japonia și Coreea de Sud.

„Ideea e că el nu vedea absolut niciun rost în NATO. Nu voia nici să avem trupe în Coreea de Sud, o forţă de descurajare, sau de a avea trupe în Japonia, tot o forţă de descurajare”, a mai spus Kelly în carte.



Dictatorii Putin și Jong-Un, băieți simpatici în viziunea lui Trump

„El (Trump) credea că (Vladimir) Putin era un tip de treabă şi Kim (Jong Un) era un tip de treabă și că noi am împins Coreea de Nord într-un colţ. Pentru el, era ca şi cum noi i-am fi provocat pe aceşti tipi: ‘Dacă nu aveam NATO, atunci Putin nu ar fi făcut aceste lucruri’”, a mai afirmat John Kelly.

Membrii de rang înalt ai Administraţiei Trump au mai susținut pentru autorul cărții că Trump a fost aproape de a retrage SUA din NATO. Ei avertizează că e posibil ca acesta să meargă mai departe dacă va câștiga al doilea mandat.

Reacția purtătorului de cuvânt al campaniei lui Trump

În schimb, purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Jason Miller, a declarat pentru CNN că „am avut patru ani de pace sub preşedintele Trump, dar Europa a văzut moarte şi distrugere sub Obama-Biden, iar acum mai multă moarte şi distrugere sub Biden”. De asemenea, el l-a lăudat pe Trump pentru că i-a forțat pe europeni să plătească pentru propria lor apărare, în vreme ce Biden a revenit la politica de a pune costurile pe umerii contribuabilului american.