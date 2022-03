Drama CODA câştigă Oscarul pentru cel mai bun film

Surpriză la recent încheiata Gală a premiilor Oscar: CODA, o dramă despre o familie de hipoacuzici, a fost distins cu premiul pentru cel mai bun film. Pelicula a mai luat şi premiul penru cel mai bun scenariu adaptat.

Jane Campion, regizoarea filmului The Power of the Dog, şi-a adjudecat titlul pentru cel mai bun regizor.

De remarcat că nici de această dată Benedict Cumbertbatch nu a câştigat premiul pentru cel mai bun actor principal (rolul din acelaşi The Power of the Dog), titlul revenindu-i, ca şi la Globul de Aur, lui Will Smith, pentru prestaţia din King Richard.

Cea mai bună actriţă în rol principal a fost aleasă Jessica Chastain, pentru rolul din The Eyes of Tammy Faye.