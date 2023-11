E.S. Han Chunlin, Ambasadorul R.P. Chineze în România: „Schimbul cultural și învățarea reciprocă pot reduce neînțelegerile, pot elimina barierele”

Vineri, la sediul Ambasadei Chinei în România a avut loc festivitatea de premiere a Concursului de eseuri cu tema:”Promovarea schimburilor culturale pentru a crea o lume mai bună și mai armonioasă”. La ceremonie au fost prezenți E.S. Han Chunlin, Ambasadorul Chinei în România, fostul Ambasador al României în China, E.S. Viorel Isticioaia-Budura, președintele Asociației Antreprenorilor Chinezi, Hu Xiajun, directori ai Institutelor Confucius din România, sinologi și studenți de la Universitățile înscrise în concurs. Marele câștigător creditat de juriu cu cel mai bun eseu a fost Ignat D. Brian-Timotei, student cu specializarea în limba chineză la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În discursul său, E.S. Han Chunlin, Ambasadorul R.P. Chineze în Romania, a menționat:

”Sunt foarte încântat să iau parte alături de voi la ceremonia de premiere a concursului de eseuri ce au ca temă „Promovarea schimburilor culturale pentru a crea o lume mai bună și mai armonioasă”. În numele Ambasadei Republicii Populare Chineze din România, aș dori să adresez tuturor un călduros bun venit, sincere felicitări câștigătorilor și mulțumiri tuturor concurenților, universităților, Institutelor Confucius, Centrului Cultural Chinez și Asociației Antreprenorilor Chinezi din România, pentru participarea și sprijinul lor acordat în organizarea acestui eveniment.

Tema „Promovarea schimburilor culturale pentru a crea o lume mai bună și mai armonioasă” am ales-o întrucât cred cu fermitate că schimburile între civilizații reprezintă un factor important în procesul de evoluție al omenirii și în menținerea păcii mondiale. Lumea de astăzi este plină de provocări, de incertitudini și conflicte regionale. “Războiul izvorăște din mintea omului”, astfel că numai prin ridicarea unei bariere de protejare a păcii în mintea omului, conflictele și războaiele se vor reduce. Schimburile culturale și înțelegerea reciprocă între civilizații vor diminua cu siguranță neînțelegerile, vor elimina barierele culturale, prejudiciile și ura, vor sădi în sufletele oamenilor din întreaga lume conceptul de pace.

În luna martie a acestui an, China a propus Inițiativa Civilizației Globale, făcând apel la respectarea diversității tuturor civilizațiilor lumii, a tuturor valorilor pe care le împărtășim, precum pace, dezvoltare, egalitate, corectitudine, democrație și libertate, susținând importanța moștenirii culturale și a inovației culturale, precum și promovând consolidarea cooperării internaționale în scopul înaintării evoluției civilizației umane. China a susținut întotdeauna conceptul de „armonie în diversitate”; rasa, culoarea pielii, limba sau religia nu trebuie să devină bariere în procesul de schimburi culturale; istoria, culturile diverse, diferitele sisteme sociale și căi de dezvoltare nu ar trebui să dea naștere înstrăinării sau prejudecăților.

Datorită vastității sale, marea poate găzdui sute de râuri. Trebuie să fim cât se poate de deschiși pentru a încuraja respectul reciproc între diferite civilizații, conviețuirea armonioasă, pentru a face din acest schimb cultural un pod al prieteniei dintre civilizații, o forță motrice pentru a stimula progresul omenirii și un nod pentru a menține pacea mondială.

Oamenii cu aceleași aspirații nu vor simți că sunt departe unul de altul din cauza barierelor munților și mărilor. Încă din anii ’50 de când primii studenți români au venit în China pentru studii, generații de sinologi, traducători și cadre didactice au contribuit într-un mod remarcabil la prietenia chino-română.

Dragi studenți prezenți aici astăzi, sunteți cei care duc mai departe și promovează prietenia dintre cele două țări în această nouă eră. În lucrările voastre, am aflat despre iubirea voastră sinceră pentru limba chineză. Indiferent cât de dificil a fost procesul de învățare, pasiunea a devenit ceea ce v-a încurajat să continuați, care a contribuit la realizările voastre de astăzi. Am perceput interesul vostru profund pentru cultura chineză, fie că este vorba despre tradiții și obiceiuri, fie despre noile tendințe, am văzut modul vostru profund de a gândi despre schimbul cultural și interacțiunea dintre civilizații, pe baza experiențelor voastre diverse de învățare și de viață. Eforturile și entuziasmul vostru vor motiva mai mulți oameni să respecte, să urmărească atent și să promoveze schimbul cultural și interacțiunea dintre civilizații. Sunteți purtătorii viitorului prieteniei dintre cele două țări. Sper că veți reuși în studiile voastre și veți contribui la schimbul cultural și la consolidarea și înflorirea prieteniei dintre China și România. În același timp, sper că veți menține și veți îngriji pentru ca semințele păcii mondiale să prindă în continuare rădăcini și să încolțească.”