Ec. Manea Mariana: Optimizarea fiscală în administarea afacerilor industriale transfrontaliere

Miercuri, 05.10.2022, la Universitatea Politehnica din București, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, va avea loc ședința de dezbatere și susținere publică a tezei de doctorat cu titlul: „Optimizarea fiscală în administrarea afacerilor organizațiilor industriale tranfrontaliere” a doamnei economist Manea Mariana, lucrare elaborată sub îndrumarea Prof. Univ. Em. Dr. Ing. Ec. Constantin Militaru. Lucrarea oferă oportunități de analiză a tranzacțiilor intra-grup transfrontaliere și a schemelor de optimizare fiscală agresivă implementate și practicate de multinaționale atât din perspectiva organelor fiscale competente din România (modalități de reîncadrare și reconsiderare a tranzacțiilor și activităților economice), cât și a acestor firme (analizează riscurile și sancțiunile pe care implementarea modelului de business le comportă, ca o consecință a planificării fiscale agresive, a aranjamentelor transfrontaliere și a evitării/ neachitării obligațiilor fiscale). În lucrare s-au analizat factorii care au determinat apariția, evoluția, consecințele fenomenului de optimizare fiscală agresivă practicat de unele multinaționale, precum și posibilitățile de asigurare a unui cadru legal echitabil, concurențial între firmele locale și multinaționale, cu scopul eliminării externalizării profitului neimpozitat pentru activitatea desfășurată în România. Sunt prezentate și instrumentele de optimizare fiscală legală. Lucrarea nu oferă o analiză macro-economică a consecințelor de optimizare fiscală agresivă la nivel general al țărilor U.E. și non U.E., ci cercetează practic, din punct de vedere fiscal, modelele de business ale subiecților de drept juridic fiscal din țările U.E. și non U.E., așa cum au fost standardizate și implementate la nivelul fiecărei entități și la nivelul grupului de firme multinaționale, prin care se evită plata impozitelor și taxelor. Acest fapt îi conferă temei cercetate unicitate și originalitate. Lucrarea este un studiu actual al fenomenelor de planificare fiscală agresivă și oferă o bază de pornire în studiul schemelor de optimizare fiscală (ce sunt incompatibile cu cadrul juridic și fiscal al U.E., dar și al României), care utilizează în mod imoral lacunele legislative – diferențele legislative între state – fiind necesară o adaptare în acest sens, în vederea eliminării acestor inadvertențe. În acest sens, abordările actuale rezultate din desfășurarea unor activități comerciale prin intermediul unor sedii permanente/sedii fixe în România nedeclarate și impozitarea profitului în țara în care are loc “activitatea“ devin subiecte de dezbatere între autoritaţi, consultanți și organizațiile industriale transfrontaliere și pot constitui ”litigii” cu consecințe directe, negative, substanțiale asupra modelului de business. În forma elaborată de autor, lucrarea poate constitui un instrument de lucru pentru specialiștii din domeniul fiscal, atât din partea autorităților cât și din partea contribuabililor, și un punct de plecare în cercetările ulterioare ce vor avea la bază eliminarea lacunelor legislative, procedurarea activităților în domeniul economic, juridic, financiar, fiscal precum și material de studiu pentru învățământul universitar de specialitate în ceea ce privește transfer pricing-ul și externalizarea profitului practicat de entitățile străine pentru activitatea desfășurată în România.

Prezentarea lucrării are la bază concepția proprie a autorului bazată pe cunoștințe practice și teoretice aprofundate, precum și o experiență acumulată în ani de audituri.

Întrucât ambii protagoniști au interesul conlucrării și stabilirii unui comportament onest reciproc, cunoașterea ca efect al prezentei cercetări poate conduce la un mediu stabil de afaceri în România.

Elaborată pentru profesioniștii din domeniul fiscal (inspectori fiscali, consultanți, avocați, directori economic etc.) totuși lucrarea este redactată pentru a putea fi înțeleasă și de nespecialiști în acest domeniu, analizând subiectul optimizării fiscale de o manieră simplificată, focusată pe elementele principale ce concură la înțelegereatemei și obiectivelor de cercetare- domeniu complex în realitate și care are consecințe semnificative:

– necolectarea impozitelor și taxelor pentru tranzacții

– nedeclararea/neînregistrarea activitățîi economice cu scopul obținerii de avantaje fiscale și externalizarea profitului, într-o manieră lipsită de onestitate, agresivă.

Schimbul de informații între autoritățile fiscale trebuie să identifice societățile care utilizează mecanisme și scheme de optimizare prin care se obțîn avantaje fiscale utilizând tranzacții succesive intra-grup, dar și a societăților care utilizează unele criterii formale care să dea aparență de respectare a regulilor standard de impozitare în statul unde își desfășoară activitatea și realizează profit.

Ședința de dezbatere și susținere publică a tezei de doctorat menționată va avea loc miercuri, începând cu ora 11, Sala 2.2 a Bibliotecii din cadrul Școlii de Inginerie Industrială și Robotică.