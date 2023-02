Editorii europeni și Institutul de Carte din Ucraina lansează proiectul Tales of EUkraine la Bologna

Proiectul va oferi cărți bilingve pentru copiii refugiați ucraineni din Europa

Federația Editorilor Europeni (FEP) și Institutul de Carte din Ucraina (UBI) vor prezenta pentru prima dată proiectul Tales of EUkraine (TEUk) în cadrul Târgului de Carte pentru Copii de la Bologna, pe 6 martie 2023, la ora 15, la BBPlus Theatre.

TEUk este un proiect co-finanțat de programul Europa Creativă al Comisiei Europene și care își propune să sprijine publicarea și distribuirea, către copiii ucraineni refugiați, a unora dintre cărțile lor de acasă. Este o șansă pentru editorii europeni să își susțină omologii ucraineni și să-și manifeste solidaritatea față de cele mai vulnerabile victime ale conflictului, făcând ceea ştiu cel mai bine: cărți.

Ricardo Franco Levi, Președintele Federației Editorilor Europeni și al Asociației Editorilor Italieni, a declarat: „De la începutul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, editorii europeni și-au arătat solidaritatea față de colegii lor ucraineni. Suntem recunoscători Comisiei Europene pentru recunoașterea valorii proiectului Tales of EUkraine. Graţie TEUk, editorii europeni vor putea continua să ajute refugiații ucraineni și, în același timp, să sprijine redresarea Ucrainei.”

Sonia Draga, Vicepreședinte al Federației Editorilor Europeni și Președinte al Camerei Cărților din Polonia, a subliniat relevanța culturală a proiectului: „TEUk arată solidaritatea editorilor europeni față de lupta Ucrainei pentru democrație și libertatea de exprimare. Cărțile pot apăra cultura și libertatea ucrainene de loviturile propagandei rusești, iar Tales of EUkraine va ajuta sute de mii de copii ucraineni să păstreze legătura cu patria lor, integrându-se în acelaşi timp în țările-gazdă.”

TEUk va produce un catalog de drepturi cu peste 100 de cărți ucrainene pentru copii, disponibile pentru achiziţionare în diferite teritorii europene. Cu sprijinul asociațiilor lor naționale, editorii pot cumpăra drepturile pentru cărți și le pot publica. Asociațiile lor naționale de editori vor achiziționa apoi o parte substanțială a tirajului din finanțările programului Europa Creativă și vor monitoriza distribuția acestora, care se va baza pe o rețea de ONG-uri, instituții publice și alte entități.

Tales of EUkraine se va derula timp de trei ani, până în octombrie 2025. Partenerii asociaţiilor de editori în cadrul proiectului sunt: Asociația Editorilor Italieni – AIE, Camera Cărților din Polonia – PIK, Asociația Editorilor și a Librarilor din Germania – BOEV, Asociaţia Editorilor din România – AER, Asociaţia Editorilor din Bulgaria – ABK şi Camera Cărţilor din Slovacia – ZVKS. Mai multe entități vor fi implicate pe parcursul proiectului.