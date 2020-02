Feroviarii vor contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători pe o perioadă de 4 ani

Printr-o adresă primită la CES, se arată că „Presedintele Federației Sincidactelor Transportatorilor Feroviari, Maxim Gabriel Rodrigo, solicită Guvernului să revină la aprobarea contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători pe perioada de 4 ani și informează că Președintele CSN Meridian-Domnul Popescu Ion și Președintele FSTFR- Maxim Rodrigo Gabriel s-au întâlnit la sediul Consiliului Concurenței în 14 februarie 2020 cu reprezentanții Consiliului Concurenței printre care și cu Președintele Consiliului Concurenței-Domnul Bogdan Marius Chirițoiu și au solicitat aprobarea Consiliului Concurenței pentru încheierea contractelor de servicii publice în transportul feroviar public de călători pentru o perioadă de 4 ani ( 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2023) și nu pentru o perioadă de 2 ani (1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2021) cum este în Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea contractelor de servicii publice pe perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2021 publice în transportul feroviar public de călători, această întâlnire fiind urmare a faptului că în ședința Plenului CES din data de 14 februarie 2020, Președintele Autorității de Reformă Feroviară –Domnul Gigi Gavrilă și ulterior în ședința de Guvern –Domnul Ministru Lucian Bode au arătat că Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea contractelor de servicii publice este pe perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători și nu pe perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2023 cum de altfel s-a transmis Comisiei Europene de către ARF în data de 23.11.2018 cele 6 anunțuri de notificare corespunzătoare celor 6 Operatori de Transport Feroviar de Călători (inclusiv pentru CFR Călători) care desfășurau la acea dată acest tip de activitate pe rețeaua feroviară din România, pe site-ul Ted.eNotices, conform Act ARF nr. 1657/26.11/2018 către Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România-FSTFR și Știință către: Ministerul Transporturilor și Federația Mecanicilor de Locomotivă-FML,act în care se preciza că Președintele ARF a avut mai multe discuții pe această temă cu Președintele CSN Meridian-Domnul Popescu Ion, Confederație la care FSTFR este afiliată, ocazie cu care a fost informat Președintele CSN Meridian că s-a făcut de către ARF în data de 23.11.2018 notificarea Comisiei Europene privind atribuirea directă a Contractelor de Prestări Servicii pentru transportul feroviar de călători pentru o perioadă de 4 ani începând cu 03.12.2019 așa cum prevede Regulamentul European nr. 1370 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și Regulamentul European nr. 2338 din 14.12.2016 de modificare a Regulamentului European nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători.”

Președintele CSN Meridian-Domnul Popescu Ion și Președintele FSTFR- Maxim Rodrigo Gabriel la întâlnirea de la sediul Consiliului Concurenței în 14 februarie 2020 cu reprezentanții Consiliului Concurenței printre care și cu Președintele Consiliului Concurenței-Domnul Bogdan Marius Chirițoiu, au arătat că „transportul feroviar de călători din România este șuntat de nepăsarea Guvernelor României și a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor manifestată prin lipsa de investiții în infrastructura feroviară română și în materialul rulant al CFR Călători din 2010 și până în 2020, inclusiv în anul 2020, ceea ce face ca toate trenurile de călători (cu excepția celor de pe secția București-Constanța pe timpul verii și a celor de pe secția București-Brașov pe timpul iernii) să fie nerentabile (și se poate observa ușor acest lucru din faptul că CFR Călători în ultimii trei ani este pe pierderi care cresc de la an la an și în anul 2020 ajung la valoarea de 560 milioane lei, dar și din faptul că și operatorii de transport feroviar de călători privați deși sunt și aceștia compensați la fel ca și CFR Călători totuși aceștia renunță la unele trenuri de călători pe motiv că sunt nerentabile, trenuri pe care trebuie să le preia CFR Călători conform prevederilor din contractul de servicii publice) și deci lipsa investiților în sistemul feroviar românesc face să fie nevoie de compensație pentru toate trenurile de călători pentru ca acestea să poată circula și pentru ca unele din trenurile de călători care au nevoie de compensație mai mică să poată deveni trenuri rentabile pentru operatorii de transport feroviar de călători din România. În consecință putem spune că avem în România trenuri comerciale doar pe secția București-Constanța pe timpul verii și pe secția București-Brașov pe timpul iernii și că definirea obligației de serviciu este simplu de realizat și momentan fără alte sisteme sofisticate de monitorizare atâta timp cât nu se investește și observăm că și în anul 2020 sunt ,,zero,, fonduri de invesatiții în infrastructura feroviară și o viteză comercială a trenurilor de călători mai mică decât viteza mașinilor mici prin localitățile din România, mașini care în afara localităților circulă cu viteze de 90 KM/h sau mai mari, ajungând la viteze de 130 Km/h pe autostrăzi și atâta timp cât sunt ,,zero,, fonduri de invesatiții în materialul rulant al CFR Călători din anul 2010 și până în prezent, ceea ce face ca CFR Călători să aibă vagoane insuficiente pentru a transporta toți călătorii care vor să circule cu trenurile de călători ale CFR Călători și care fac ca CFR Călători să aibă defecte (la gard) mai mult de jumătate din parcul de locomotive,automotoare și ramele electrice pe care le au în parcul inventar, iar parcul de locomotive, automotoare și ramele electrice din exploatare al CFR Călători să fie vechi și insuficient și majoritatea cu reviziile mari expirate, motiv pentru care în momentul când se va trece la licitații pentru fiecare tren de călători din cauze tehnice CFR Călători nu va putea participa la majoritatea licitaților și își va restrânge masiv serviciile publice de transport feroviar de călători.”

Mai mult, „s-a informat Consiliul Concurenței că Ministerul Transporturilor pe perioada 2014- prima parte a anului 2017 și Autoritatea de Reformă Feroviară pe perioada a doua parte a anului 2017- întreg anul 2020 nu au fost în stare să achiziționeze cele 80 Rame Electrice Noi pe fondurile europene ce au existat în exercițiul financiar 2014-2020 și se pare că nu au întocmit nici proiectul pe fonduri europene pentru asigurarea obligației de serviciu public din România prin achiziția a 300 Rame Electrice Noi și a 200 Automotoare Noi pe exercițiul financiar 2021-2027 unde , de asemenea sunt prevăzute fonduri europene pentru achiziția de material rulant necesar asigurării obligației de serviciu public.”

Feroviarii consideră că „Guvernul României, Ministerul Transporturilor și ARF știu că deocamdată obligația de serviciu public trebuie definită pentru toate trenurile de călători din România (posibil cu excepția celor de pe secția București-Constanța pe timpul verii și a celor de pe secția București-Brașov pe timpul iernii), iar în baza celor prezentate de CSN Meridian și FSTFR la Consiliul Concurenței, consider că și acesta a înțeles că în prezent din cauza lipsei de investiții în sistemul feroviar românesc acesta va dispare fără acordare compensație pentru toate trenurile de călători din România (posibil cu excepția celor de pe secția București-Constanța pe timpul verii și a celor de pe secția București-Brașov pe timpul iernii).”