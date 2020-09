Filmul taiwanez Poveste din Taipei încheie a doua ediție a CINEVARA

Joi, 3 septembrie, la ora 21:00, în grădina Rezidenței BRD Scena9 (Str. I.L. Caragiale 32), va fi proiectat filmul taiwanez Poveste din Taipei, regizat de Edward Yang, aducând la final ediția din acest an a seriei de proiecții de film în aer liber CINEVARA. Accesul se va face pe bază de bilet, achiziționat prin Eventbook, locurile disponibile fiind limitate, potrivit unui comunicat Golin.

Ediția din acest an a programului CINEVARA este una specială, fiind organizată în parteneriat cu Film Foundation, organizație neguvernamentală înființată de regizorul Martin Scorsese cu scopul de a contribui la recuperarea și conservarea patrimoniului cinematografic mondial.

Poveste din Taipei este un film artistic lansat în anul 1985 sub regia lui Edward Yang și este considerat o capodoperă a cinematografiei taiwaneze, care marchează un moment important în istoria filmului est-asiatic. Al doilea lungmetraj al lui Yang radiografiază frământările unui oraș prins între trecut și prezent și scoate în evidență atât greutățile vieții casnice, cât și efectele tranziției Taiwanului spre modernitate. Filmul este realizat în colaborare cu regizorul Hou Hsiao-hsien, un alt maestru al Noii Cinematografii Taiwaneze care a scris scenariul filmului și interpretează rolul unuia dintre personajele principale, într-o rară apariție a sa pe marele ecran.

Filmul a fost restaurat digital prin proiectul World Cinema Project al organizației Film Foundation în asociere cu Cineteca di Bologna, Cinémathèque Royale de Belgique și regizorul Hou Hsiao-hsien.

Edward Yang a fost unul dintre regizorii taiwanezi care s-au făcut remarcați în anii 1980, insistând pe o abordare mai realistă și mai serioasă a vieții, spre deosebire de filmele din anii `70 care puneau accent pe distragerea atenției de la realitatea adesea neplăcută. Pasionat de impactul schimbărilor societății taiwaneze asupra clasei de mijloc, Yang a încercat să exploreze în filmele sale lupta dintre modern și tradițional, precum și relația dintre afaceri și artă și modul în care lăcomia poate corupe sau influența arta.

Hou Hsiao-Hsien, care a și scris scenariul filmului, interpretează rolul unui om de afaceri care lucrează într-o fabrică de textile și care, în tinerețe, a fost un jucător de baseball de prim rang. Când prietena lui își pierde locul de muncă de la o firmă de calculatoare, relația lor începe să se destrame. Însă situația acestui cuplu este doar o parte din multiplele confuzii care afectează trei generații de locuitori ai Taipeiului în perioada unui boom economic, iar măiestria lui Yang de a aduna laolaltă personaje și subiecte în contradicție cu peisajul urban strălucitor anticipează următoarele teme ale filmelor sale.

CINEVARA este un program de proiecții de film în aer liber al Fundației9, disponibil publicului larg pe toată durata verii, produs și găzduit de Rezidența BRD Scena9, hotspot cultural BRD – Groupe Société Générale. Anul acesta CINEVARA ajunge la a doua ediție, după debutul său din 2019.

Selecția filmelor a fost făcută de către Richard Peña, profesor la School of The Arts, Columbia University și fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, Statele Unite ale Americii. CINEVARA readuce în atenția publicului documentare, dar și lungmetraje clasice de ficțiune semnate de regizoare ca Djibril Diop Mambéty, Kim Ki-young, Metin Erksan și Sergei Parajanov.