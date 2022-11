FINS: Ce joburi au tinerii români care studiază în străinătate

FINS, instituție financiară nebancară ce oferă tinerilor din România finanțare pentru studii în Europa, inclusiv Marea Britanie și Elveția, oferă informații despre ce locuri de muncă pot accesa tinerii care studiază în străinătate pentru a obține venituri suplimentare, dar și pentru a câștiga experiență profesională relevantă încă din timpul studiilor.

Pentru foarte mulți tineri care studiază în străinătate, pe lângă creditele de studii oferite de instituții financiare precum FINS, sau bursele oferite de universități, găsirea unui job reprezintă modalitatea perfectă prin care tinerii reușesc să își acopere o parte din cheltuielile pe care le au. În plus, independența financiară câștigată încă de pe timpul studiilor este un lucru pe care mulți tineri români și-l doresc. Cu atât mai mult, un job este o oportunitate de a socializa cu persoane din culturi diferite, cu experiențe diverse, de a învăța limba țării în care studiază și de a o exersa zilnic, de a deprinde noi competențe, dar, mai ales, de a căpăta experiență pe piața muncii înainte de absolvire.

Conform FINS, domeniile în care studenții își găsesc de obicei un job în timpul facultății sunt:

– în departamentele de marketing și recrutare ale universităților – ca studenți ambasadori;

– în HoReCa (restaurante, cafenele sau baruri);

– în servicii clienți – lucrând în diferite lanțuri de retail (îmbrăcăminte, digital & media, etc.);

– în supermarketuri și livrări;

– în call center.

Adesea, acestea sunt joburi part-time, mai ales că, în unele țări în care tinerii români aleg să studieze, legislația locală recomandă locuri de muncă cu fracțiuni de normă pentru studenți, pentru ca aceștia să se poată concentra pe studii, iar în alte țări, legislația nu permite decât locuri de muncă cu fracțiune redusă pentru cei înscriși la studii superioare.

Despre procesul de a găsi un loc de muncă în timpul studiilor, Miruna Drelciuc, beneficiară a creditului de studii FINS și studentă în cadrul unui program de licență în Prosthetics and Orthotics la Jönköping University din Suedia, spune: „Încă din prima lună în Suedia am reușit să îmi găsesc un loc de muncă. Cred că este dificilă perioada de aplicare la joburi și lipsa de încredere în sine atunci când apar răspunsurile negative. În Suedia există multe locuri de muncă disponibile pentru studenți, dar timpul de răspuns din partea angajatorilor este mai lung, iar, de obicei, cunoașterea limbii este un criteriu important în alegerea angajatului. Așadar, un CV cât mai creativ, câteva cunoștințe de limba nativă a țării în care studiezi și aplicarea la toate ofertele care îți apar în cale sunt câteva lucruri care te vor ajuta să găsești un job.”

Probabil, cel mai important avantaj al găsirii unui loc de muncă part-time este faptul că studentul acumulează experiență valoroasă care se adaugă CV-ului încă din timpul studiilor, și, indiferent de domeniul în care aleg să lucreze după absolvire, tinerii deprind competențe transversale care pot fi aplicate în orice domeniu.

„Totuși, progresul vine treptat, așa că experiența primului job poate fi una obositoare. Primul meu job a fost de bartender într-un club în serile de vineri și sâmbătă. Am găsit anunțul pe un site dedicat joburilor vacante în diferite domenii. După ce am acumulat experiența necesară și mi-am îmbunătățit CV-ul, am reușit să lucrez ca ospătar într-un restaurant high-end. Am găsit anunțul pe Instagram și am trimis CV-ul. A fost mai ușor cu orele de muncă/studiu. Din septembrie lucrez la restaurantul unui hotel, unde sunt chelner/bartender. Fiind unul din localurile cele mai cunoscute din oraș, am fost mereu la curent cu o viitoare posibilitate de job vacant, întrebând angajații sau căutând online”, adaugă Miruna.

Printre opțiunile pe care studenții le au pentru a avea un loc de muncă în timpul studiilor, mai există și internship-urile plătite la diverse companii. Adesea, universitățile au parteneriate încheiate cu astfel de companii, iar aceste internshipuri sunt echivalate stagiilor de practică obligatorii din programa universitară. Conform FINS, programele în care astfel de stagii sunt mai prevalente sunt cele de business, marketing, biochimie, inginerie, informatică, game design, etc.