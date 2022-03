Florin Spătaru: România poate deveni principalul liant în relațiile comerciale între Emiratele Arabe Unite şi regiunea de est a Europei

„Economia în 2022 funcționează într-un context complex și în continuă schimbare – de la transformarea digitală la impactul pandemiei și urgența de a oferi o societate mai incluzivă și mai rezistentă, până la nevoia vitală de a păstra resursele limitate și de a proteja mediul. Liderii trebuie să ofere soluții durabile pe termen scurt, mediu și lung”, a declarat ministrul Florin Spătaru în cadrul World Government Summit (WGS).

Florin Marian Spătaru, ministrul economiei, participă în perioada 28 – 31 martie 2022 la cea de a opta ediție a World Government Summit precum și la festivitățile de închidere ale ”Expo 2020 Dubai”, în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Cu acest prilej, ministrul economiei a avut o întâlnire cu omologul său emiratez. Discuțiile Summit-ului din acest an s-au axat pe opt teme principale: politici care conduc la progres și la dezvoltarea guvernelor, proiectarea viitoarelor sisteme de sănătate, acționarea durabilității pentru un impact pozitiv, accelerarea recuperării economice globale, construirea de orașe ale viitorului, întărirea rezilienței societale, asigurarea viitorului educației și muncii și explorarea frontierelor.

În cadrul intervenției sale, ministrul român al economiei a vorbit despre importanța leadership-ului eficient și despre obiectivele Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, axate pe economie digitală, sustenabilitate, inovație tehnologică în sectoarele industriale.

„Agenda 2030 este un proiect centrat pe oameni, menit să nu lase pe nimeni în urmă. Oamenii sunt factorii cheie pentru sustenabilitate. În acest context, este necesară regândirea strategiilor de dezvoltare a leadershipului pentru a face față contextului în schimbare”, a precizat ministrul Florin Spătaru.

World Government Summit (WGS) a fost un prilej potrivit pentru o întâlnire foarte importantă față în față cu CEO Dubai Ports World Abdulla Bin Damithan, o personalitate în lumea de business din Dubai şi din întreaga lume.

„M-a impresionat sinceritatea şi deschiderea cu care a fost abordată dezbaterea de către reprezentanții DP World. Am parcurs o discuție abruptă, concretă despre colaborarea dintre România şi Dubai Ports World ce va fi intermediată cu sprijinul Ministerului Economiei. România trebuie să se poziționeze ca HUB pentru transportul maritim de mărfuri pentru regiune estică a Europei, având în vedere deschiderea la Marea Neagră şi legăturile navigabile dintre UE şi Orient. Există cerere, trebuie să venim cu o ofertă atragătoare, dar mai ales bazată pe principiile serioase de business”, a declarat ministrul economiei Florin Spătaru.

În urma întâlnirii, DP World și-a manifestat dorința de a veni în România, ministrul Spătaru declarând că va organiza o masa rotundă cu autoritățile de profil, precum Ministerul Transporturilor, instituțiile portuare, dar şi alte entități pentru o discuție care să contureze o colaborare cu DP World în primul semestru al acestui an.

În cadrul WGS, ministrul economiei a avut şi o discuție tête-á-tête cu omologul emiratez Abdulla bin Touq Al-Mari despre potențialul economic al țării noastre şi mai ales despre deschiderea cu care țara noastră îşi doreşte să trateze proiectele viitoare de colaborare cu alte state europene, dar şi din afara spațiului comunitar.

Ministrul Economiei al Emiratelor Arabe Unite a ținut să precizeze că România este unul dintre statele europene pe care regiunea le are în vedere ca liant pentru relațiile comerciale pentru Emirate cu regiunea de est a Europei.

Cu ocazia vizitei de lucru în Dubai, demnitarul român a vizitat pavilionul României la Expo 2020, unde a fost întâmpinat de comisarul general al Secțiunii Române, Ferdinand Nagy. Ministrul Spătaru a salutat programul evenimentelor de promovare economică și comercială dezvoltat pe parcursul celor șase luni de desfășurare a expoziției mondiale, în acest sens a evidențiat importanța acestor acțiuni în consolidarea relațiilor economice bilaterale și a intensificării schimburilor comerciale între România și Emiratele Arabe Unite.

Cea de-a 8-a ediție a WGS s-a desfășurat, în mod excepțional, în tandem cu închiderea „Expo 2020 Dubai”, cel mai mare eveniment de acest gen care reunește lumea sub tema „Shaping the Future of Governments”.

Mii de lideri, experți și înalți oficiali din 190 de țări s-au reunit în Dubai în această lună pentru a contribui la modelarea agendei post-pandemie privind durabilitatea, îngrijirea sănătății, redresarea economică și orașele viitorului. De asemenea, la eveniment au participat peste 30 de agenții centrale pentru dezvoltarea internațională, inclusiv ONU, Organizația Mondială a Sănătății, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Forumul Femeilor pentru Afaceri și Societate, Consiliul Atlantic, Organizația Internațională a Aviației Civile, Organizația Arabă, Fondul Monetar și Banca Islamică de Dezvoltare.

DP World este o companie multinațională de logistică din Emirate cu sediul în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Este specializată în logistică de mărfuri, operațiuni de terminale portuare, servicii maritime și zone libere de schimb.

Formată în 2005 prin fuziunea Dubai Ports Authority și Dubai Ports International, DP World se ocupă de 70 de milioane de containere care sunt aduse de aproximativ 70.000 de nave anual. Acest lucru echivalează cu aproximativ 10% din traficul global de containere reprezentat de cele 82 de terminale maritime și interioare ale acestora prezente în peste 40 de țări.

Până în 2016, DP World a fost în primul rând un operator de porturi la nivel mondial, iar de atunci a achiziționat alte companii în lanțul valoric.