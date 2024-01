Franța: Gabriel Attal, cel mai tânăr prim-ministru în cea de-a V-a Republică

La 34 de ani, cel care a ocupat până acum postul de ministru al Educației naționale, Gabriel Attal, a fost ales marți, 9 ianuarie, de Emmanuel Macron pentru a-i succeda dnei Elisabeth Borne, care și-a prezentat luni demisia. Este vorba – subliniază analiștii politici francezi – de un profil mai pronunțat politic, un personaj capabil să conducă lupta la alegerile europene din luna iunie, dar și de selectarea unui „Macronist” de la prima oră, provenind din Stânga politică, gata să-i ofere lui Emmanuel Macron elanul pe care cel de-al doilea său mandat prezidențial nu l-a cunoscut până acum. De remarcat faptul că, la doar 34 de ani, Attal preia conducerea guvernului în defavoarea a doi oameni politici experimentați – ministrul Armelor, Sebastien Lecornu, și Julien Denormand, un foarte apropiat colaborator personal al președintelui, de foarte mulți ani. Oamenii politici francezi văd în Attal politicianul care încarnează o „strategie foarte ofensivă” la apropiatele alegeri europarlamentare la care acum nu sunt puțini cei care dau că învingătoare în Franța extrema dreaptă.

Gabriel Attal a fost de asemenea cel mai tânăr membru al guvernului din 2018, cu funcția de Secretar de stat pentru problemele tineretului, pe lângă ministrul Educației naționale de atunci, Jean-Michel Blanquer. Un post pe care el însuși l-a ocupat începând din iulie 2023, după ce se ocupase de problemele Bugetului.

Macron își formează un nou guvern sub semnul relansării „industriale, economice și europene”

Attal, spun analiști politici francezi, va avea drept misiune să-i ofere președintelui Macron „un nou elan, un dinamism și o îndrăzneală de care are neapărată nevoie”, a subliniat presa franceză la anunțarea numirii lui Attal în înalta funcție. Prima sarcină va fi formarea unui nou guvern „sub semnul relansării industriale, economice, europene”, dar și „civice”, în jurul vastului șantier al școlii pe care Gabriel Attal l-a desfășurat începând din vară, când a inițiat numeroase reforme de amploare. Anul 2024 trebuie să fie, în opinia lui Emmanuel Macron, „anul determinării, al eficienței și al rezultatelor”. Căci, spune presa franceză, este știut faptul că acest al doilea mandat al lui Macron este înglodat în mari dificultăți: fără o majoritate în Adunarea Națională începând din 2022, confruntat cu ofensiva formațiunii Rassemblement Național (extrema dreaptă), președintele Macron se străduiește să dea acum un nou suflu mandatului său. Adoptarea cu greu și fără avizul parlamentului a impopularei reforme a sistemului de pensii și, mai recent, a unei legi a imigrației susținută de extrema dreaptă care a divizat majoritatea prezidențială au lăsat urme greu de depășit. Se pun speranțe, totuși, în tânărul curajos Gabriel Attal. El are un atu: este o personalitate apreciată de francezi de diverse orientări politice. I se recunoaște capacitatea reală sau presupusă de a conduce campania guvernamentală la scrutinul european. „Este popular, tânăr și creat cu toate piesele lui Macron”, sintetiza o sursă guvernamentală sub anonimat pentru France Presse, citată de „La Tribune”.