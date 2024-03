Funeraliile lui Alexei Navalnîi: În ciuda unor exagerate măsuri de securitate luate de autorități la ordinul Kremlinului, mii de cetățeni i-au adus curajosului opozant rus ultimul lor omagiu

Carul mortuar ce transporta sicriul principalului adversar al lui Vladimir Putin a ajuns în cele din urmă la biserica unde urma să aibă loc slujba religioasă în aplauzele puternice ale mulțimii ce-i scanda numele lui Navalnîi. Mulțimea a fost blocată să se apropie de biserica cu bariere metalice și cordoane întărite ale forțelor de poliție. Toți cei veniți la funeraliile curajosului Navalnîi au fost legitimați de poliție. Pe toate clădirile din cartierul unde se află biserica și cimitirul au fost plasați numeroși militari cu arme gata să deschidă focul în cazul incidentelor. În mulțime se aflau susținători ai lui Alexei Navalnîi veniți nu doar din Moscova, ci din toată Rusia, relatează corespondenții Agenției France Presse și RFI. Au fost scandate sloganuri și purtate panouri pe care era scris: „Nu ți-a fost frică, nu ne este frică!”. Miile de cetățeni au așteptat ore întregi, la cozi de peste un kilometru, pentru a depune o floare și a-i aduce un ultim omagiu.

În interiorul bisericii, relatează martori oculari, a fost interzisă înregistrarea vizuală și sonoră a ceremoniei. Conform ritului ortodox, trupul lui Navalnîi a fost expus în sicriu deschis, în prezența părinților, înainte de a-l coborî în pământ. Ambasadorii Statelor Unite, Germaniei și Franței au fost de față, plus trei figuri ale opoziției, încă în libertate: Evgheni Roizman, Boris Nadejdin și Ekaterina Duntsova.

În declarația sa pentru France Presse, un cetățean venit la funeralii a spus: „Ne este teamă, tuturor ne este teamă să venim, dar am făcut alegere între conștiință și frică. El este cel care ne-a dat speranță, el este cel care ne-a făcut liberi”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat înaintea funeraliilor cu severe sancțiuni în cazul participării la manifestații neautorizate. La conferința sa de presă zilnică, Peskov a afirmat că nu are nimic de spus familiei defunctului.