GambIT Digital, cea mai avansată clădire de birouri din punct de vedere tehnologic din portofoliul Globalworth

Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE) și liderul pieței din România, anunță semnarea unui nou contract de închiriere pentru Globalworth Square. GambIT Digital, o companie de servicii de consultanță fintech, devine chiriaș al Globalworth Square, cea mai avansată clădire de birouri din punct de vedere tehnologic din portofoliul Globalworth. Contractul de închiriere este semnat pe o perioadă de 5 ani, începând din septembrie 2022.

Cu acest nou proiect, localizat în mijlocul Globalworth District, cea mai mare comunitate de business din București, Globalworth setează noi standarde în materie de responsabilitate, well-being, sustenabilitate și costuri reduse pentru ocupanți. Globalworth Square a obținut acreditarea BREEAM Outstanding atingând scorul de 99%, plasând clădirea pe locul 3 mondial. Dat fiind că tehnologia joacă un rol central în biroul viitorului, rol puternic accelerat de pandemie, Globalworth aduce viitorul mai aproape printr-o serie de inovații inedite. O parte importantă a consumului de energie va fi asigurată de acoperișul fotovoltaic, iar pentru a crește siguranța, contactul direct cu suprafețele va fi limitat prin implementarea unor soluții touchless cu senzor IR în toate facilitățile sanitare, iar accesul în clădire și în spațiile de birouri se va face prin tehnologii Bluetooth și NFC.

Aceste caracteristici au convins GambIT Digital să își desfășoare activitatea la etajele clădirii de birouri avansate din punct de vedere tehnologic. Aici, compania va continua să se dezvolte și să ofere în continuare oportunități personalizate de digital gambit prin utilizarea tehnologiilor revoluționare, a inovațiilor AI și a cunoștințelor de domeniu.

Acomodarea unei echipe de profesioniști inovatori reprezintă o confirmare a promisiunii noastre de a fi un PLACE TO GROW. Prin urmare, suntem convinși că Globalworth Square va fi un loc în care GambIT Digital își va dezvolta și consolida poziția pe piață, a declarat Ema Iftimie, Head of Leasing & Customer Care, Globalworth Romania.

Creșterea pare să fie provocarea numărul unu pentru companiile din domeniul tehnologiei, în special pe piața fintech. Obiectivul nostru principal pentru 2022 este de a menține recordul nostru de creștere de +100% față de anul precedent în privința veniturilor și a numărului de angajați, pentru al patrulea an consecutiv. Mutarea sediului GambIT Digital în Globalworth Square este o decizie-cheie strategică pentru 2022 și anii următori – nu numai că avem flexibilitatea care este necesară, dar simțim de asemenea că echipa Globalworth este implicată activ în obiectivele noastre. Suntem recunoscători să primim noi colegi și noi parteneri într-o facilitate modernă, avansată din punct de vedere tehnologic, care ne permite să creăm un mediu pentru cultivarea relațiilor de succes și o cultură uimitoare a companiei. Am putea spune că pentru noi, Globalworth Square este un loc unde să stăm, dar și mai bine, este un un loc unde să creaștem (PLACE TO GROW), a adăugat Nicolae Roșu, Chief Executive Officer, GambIT Digital.

Clădirea are un sistem de dezinfecție a aerului introdus in zona de birouri, cât și al spațiilor comune cu lămpi UV-C montate pe racordurile de introducere ale centralelor de tratare a aerului. Acest sistem asigură reducerea microorganismelor cu până la 99%, chiar și în spații foarte înguste, și funcționează împotriva virusurilor precum COVID-19 și alți agenți patogeni.

O altă inovație constă în sistemul de răcire al clădirii, compus din pompa de căldură, chillere cu freon ecologic R1234ze și depozit de gheață, proiectat pentru a genera un consum energetic redus. Implementarea soluției de depozit de gheață este unică în acest moment pentru o clădire de birouri de clasa A în România.

Localizată în partea de nord a orașului București, Globalworth Square este o clădire de clasa A cu o suprafață închiriabilă totală de 29.000 mp, repartizată pe 3 nivele subterane, parter și 15 etaje superioare, plus 1 nivel tech, cu un plan tipic generos de 2.130 mp.