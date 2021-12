Globalworth a obţinut certificarea Well Health-Safety pentru întregul portofoliu

Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrală și de Est și liderul pieței de birouri din România, a obținut Certificarea WELL Health-Safety pentru întregul portofoliu de aproape jumătate de milion de metri pătrați format din 15 clădiri de birouri în România. Certificarea WELL Health-Safety se obține în urma unui proces bazat pe dovezi și verificat de terți, aplicabilă tuturor tipurilor de clădiri și spații noi și existente, care se axează pe politici operaționale, protocoale de întreținere, implicarea părților interesate și planuri de urgență pentru a aborda un mediu post-COVID-19 în prezent și în viitor.

Pandemia Covid-19 a evidențiat rolul clădirilor de birouri în protejarea sănătății, siguranței și bunăstării oamenilor. Concepută pentru a permite proprietarilor și operatorilor de clădiri de orice dimensiune să ia măsurile necesare pentru sănătatea și siguranța angajaților, vizitatorilor și părților interesate, Certificarea WELL Health-Safety ajută la ghidarea utilizatorilor în pregătirea spațiilor lor pentru revenirea în urma pandemiei de COVID-19, dând încredere celor care trec prin clădire, precum și comunității mai largi.

”Încă din primele zile ale pandemiei, am adoptat o abordare foarte practică și proactivă, iar deciziile de implementare a măsurilor au fost luate într-un timp foarte scurt. Certificarea WELL Health-Safety este dovada că prioritățile noastre au fost și vor continua să fie sănătatea, siguranța și bunăstarea oamenilor care lucrează în comunitatea Globalworth sau ne vizitează proprietățile. Considerăm că inițiativele noastre și comunicarea detaliată și continuă cu cele peste 210 companii care închiriază spații în cele 15 clădiri de birouri de înaltă calitate din București le-au oferit încrederea necesară pentru ca aceștia să înceapă în mod activ implementarea revenirii lor la birou. Certificarea WELL Health-Safety oferă o asigurare suplimentară că întoarcerea la birou este una sigură pentru comunitatea Globalworth”, declară Andreea Chirea, Quality Assurance Engineer la Globalworth.

Procesul extins de certificare a fost coordonat de Colliers, divizia Green & Healthy Buildings Certifications.

„Unul dintre efectele pandemiei de COVID-19 este anxietatea generată de incertitudinea cu privire la locul în care oamenii se simt în siguranță. Am fost mândri să fim implicați în acest proces și să ajutăm Globalworth să obțină Certificările WELL Health-Safety pentru întregul portofoliu de clădiri de birouri. Globalworth a demonstrat un leadership incredibil în sprijinirea directă a sănătății, siguranței și bunăstării generale a persoanelor care intră în proprietățile lor, certificarea fiind o dovadă de încredere recunoscută internațional, care comunică tuturor celor care intră într-un spațiu că au fost adoptate măsuri bazate pe dovezi și verificate de către terți”, adaugă Oana Stamatin, Deputy Head Green & Healthy Buildings Certifications and Building Surveying în cadrul Colliers.

Fiecare clădire a obținut Certificarea WELL Health-Safety prin implementarea funcțiilor în cinci categorii:

Proceduri de curățenie și sanitizare, inclusiv asigurarea spălării adecvate a mâinilor și a contactului cu suprafațele des atinse de către personal, îmbunătățirea practicilor de curățenie și frecvența acestora și selectarea produselor de curățenie care dezinfecteaza fără ingrediente dăunătoare.

Programe de pregătire pentru situații de urgență, care oferă planuri pentru a face față evenimentelor neprevăzute și oferă un plan de acțiune pentru revenirea la birou după un eveniment de urgență.

Resurse pentru servicii de sănătate, care promovează bunăstarea angajaților prin servicii de screening, servicii de sănătate mintală, programe sezoniere de vaccinare și un mediu fără fum de țigară

Managementul calității aerului și apei, care include evaluarea ventilației și a aportului de aer proaspăt și examinarea inventarului tuturor filtrelor instalate în sistemele de ventilație.

Implicarea și comunicarea către părțile interesate, care include utilizarea unei signalistici adecvate în clădirile de birouri și promovarea informațiilor în materie de sănătate către angajați și chiriași, inclusiv verificarea siguranței serviciilor alimentare.

Următoarele clădiri de birouri Globalworth au primit Certificarea WELL Health-Safety: BOB, BOC, City Offices, Gara Herăstrău, Globalworth Campus A, Globalworth Campus B, Globalworth Campus C, Globalworth Plaza, Globalworth Tower, Green Court A, Green Court B, Green Court C, Renault Bucharest Connected, Tower Center International, Unicredit HQ.