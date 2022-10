Grecii de la PPC ar vrea să cumpere Enel România. Acum trei ani, Enel a vrut să vândă, dar s-a răzgândit

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Grupul energetic grec PPC (Power Public Corporation) ar intenționa să cumpere activele grupului Enel din România, potrivit presei din Grecia, care nu atribuie niciunei surse acceastă informație. Italienii au mai vrut să vândă acum trei ani operațiunile din România dar s-au răzgândit și au anunțat că vor „suprainvesti” în România, dar asta a fost înainte de venirea crizei. PPC are avantajul că actualul CEO a fost șef al Enel România, deci cunoaște foarte bine compania.

PPC, companie controlată de statul elen, ar urma să ofere 1,3 miliarde de euro pe active ale Enel din România, potrivit sursei citate. Nu știm exact ce ar dori grecii să cumpere, dar PPC cunoaște foarte bine Enel România, pentru că actualul CEO al companiei grecești, Georgios Stassis, a condus, anterior, operațiunile Enel din România.

Solicitați, oficialii Enel România au spus că nu comentează.

Zvonuri despre potențiala achiziție a Enel de către compania greacă de utilități se aud prin piața românească de energie de câteva luni. Cu ocazia congresului pe gaze care a avut loc la București în septembrie, l-am întrebat pe ministrul grec al Energiei dacă PCC are în plan achiziția unui jucător important de pe piața din România. Kostas Krekas ne-a răspuns atunci doar că PPC are în intenție să se extindă în zona balcanică, inclusiv în România, spunând că vizează în special zona de producție din surse regenerabile.

Zvonurile care umblau în piața românească dădeau ca sigur interesul grecilor mai ales pentru rețelele de distribuție din România. Potrivit publicației Prrofit.ro, grecii ar dori să ofere 1,3 miliarde de leu euro pe 70% din acțiunile companiei-mamă, Enel România.

Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic din România, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, precum și al producției de energie electrică din surse regenerabile și al soluțiilor și serviciilor energetice, prezent aici din 2005. Are circa 3.000 de angajați, oferă servicii unui număr de circa 3 milioane de clienți pe partea de furnizare (date din primăvară) și operează rețele cu o lungime de 130.000 de kilometri în trei dintre cele opt zone ale țării.

Pe partea de regenerabile, Enel Green Power România este unul dintre principalii producători, cu 534 MW.

PPC este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Grecia, cu 6 milioane de clienți (pe furnizare) și o bază de active reglementate de 3 miliarde de euro. Compania operează și centrale electrice de 10,4 GW.

Zvonuri despre vânzarea operațiunilor Enel din România au tot existat de-a lungul anilor, ba chiar în 2019 compania ar fi fost aproape de o tranzacția dar s-a răzgândit anul următor. Acum trei ani, fiind la o conferință internațională a companiei, la care era și Francesc Starace, CEO Enel, l-am întrebat de această intenție. Răspunsul a fost enigmatic:

“Nu avem vreo “vacă sfântă” în acest domeniu de activitate. Orice poate fi vândut, cu condiția ca noi să fi terminat de implementat măsurile de eficientizare și de creștere a companiei.

Deci, dacă mai există creștere în România probabil nu vom vinde. Dacă se mai poate eficientiza activitatea în România probabil nu vom vinde. Dacă nu avem oameni interesați (de active-n.red), cum am putea vinde? Ideea este că am vândut active din Franța, din Brazilia, din Italia, din Rusia, așa că am putea vinde și în România, de ce nu? Depinde ce oferte primim, de ce părți sunt interesate”, spune CEO-ul Enel atunci.

Ulterior însă Starace a venit la București unde i-a prezentat chiar lui Klaus Iohannis planul de expansiune al grupului în România, care vizează în special investiții masive în regenerabile (noi știm despre cel puțin 2-3.000 MW) . A venit însă criza apoi, statul a aplicat sistemul de plafonare al prețurilor cu compensarea furnizorilor, iar Enel, ca și celelalte companii din sector trec printr-un moment foarte prost. Pe partea de distribuție înregistrează pierderi pentru că ANRE nu recunoaște în tarife costul mult mai mare al energiei pentru consumul propriu tehnologic, iar pe furnizare așteaptă cu lunile ca statul să ramburseze diferența dintre costul achiziției energiei din piață și cel plafonat.

Enel a ajuns să se îndatoreze masiv pentru a continua activitățile din România – noi știm despre cel puțin un miliard de euro, dintre care o sumă de 375 de milioane de euro de la grupul-mamă, lucru făcut public.