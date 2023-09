Guvernul dorește naționalizarea sistemului de tichete și trimite banii turiștilor prin…“cărți poștale”

Imaginația guvernamentală în elaborarea așa-numitei “Reforme Fiscale” este debordantă. Iată că au mai găsit o soluție să rezolve problema voucherelor de vacanță. Dacă, la început, ministrul Finanțelor, Marcel Ioan Boloș, invocând risipa bugetară, și abil sfătuit de av. Gabriel Biriș, dorea eliminarea totală a tichetelor de vacanță pentru bugetari și alocarea sumelor cu această destinație în bani gheață pentru salariații din privat – lucru care a generat un veritabil scandal în ședința de guvern – acum s-a repliat cu o formă și mai ingenioasă. Pe scurt, ca să oprească “lăcomia firmelor emitente de vouchere și perceperea de comisioane «nesimțite»“ voucherele de vacanță se transformă în… “ cărți poștale”, gestionate de Poșta Română. Nu s-a precizat dacă transmiterea acestora se va face cu “ plata ramburs” .

Cui i-a venit această idee, cu cine s-au consultat oficialii guvernului nu știm. Cum de a ajuns Poșta Română, entitate a statului cu mari probleme, aflată într-un amplu proces de restructurare, și acela întârziat și fără să producă efecte pozitive, să se transforme în emitent și factor poștal în acest domeniu, rămâne un mister. Reprezentanții firmelor din turism nici măcar nu au primit o “recomandată” să se prezinte la Oficiu și să ridice un chestionar cu sugestii și recomandări… prețioase. De fapt, de ce să se mai obosească atât timp cât turismul și antreprenoriatul din România nu au nicio valoare. O dovadă este că nici până în prezent nu a fost emis de Ministerul Finanțelor avizul de înființare a noului Minister al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cele două ramuri importante ale economiei nu au loc nici măcar pe sigla clădirii de pe Calea Victoriei.

Cu astfel de acțiuni haotice o să ajungem să vorbim despre turism la trecut și să asistăm trecerea structurilor de cazare la Ministerul Familiei sau la Ministerul Muncii și transformarea lor în azile de bătrâni sau alte centre sociale. O variantă ar fi și cea de muzee tematice.

Așa stând lucrurile, reacția Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră UGIR, singura federație reprezentativă la nivel național în sectorul de negociere Turism, argumentată și extrem de critică la “ ingineriile legislative”, apare ca firească.

Redăm integral textul comunicatului de miercuri transmis de conducerea FPTR și semnat de Președinte Dragoș Răducan, Prim Vice-Președinte Nicolae Bucovală și Vicepreședinte Nicolae Istrate:

”În contextul declarațiilor domnului Prim-Ministru, Ion-Marcel Ciolacu, potrivit cărora este posibil ca voucherele de vacanță să fie emise de către Poșta Română sau de către alte structuri ale statului, dorim să tragem un semnal de alarmă ferm cu privire la următoarele:

– Guvernul României a mai încercat în anul 2014 să emită vouchere de vacanță prin intermediul structurilor statului, respectiv prin intermediul Autorității Naționale pentru Turism; după încercări care au durat un an de zile, s-a ajuns la concluzia că statul nu știe cum și nu are capacitatea să implementeze un astfel de sistem și s-a revenit la companiile private, emitente de tichete. Această întârziere de un an de zile a condus la blocarea sistemului de vouchere de vacanță cu consecințe grave, deoarece angajatorii privați nu au mai reluat nici până în ziua de azi, la același nivel, acordarea voucherelor de vacanță.

– România este azi un stat de drept, membru al Uniunii Europene, și cu toate acestea premierul României vorbește despre naționalizarea unui sector de activitate, despre implementarea unui monopol de stat. Doar Ungaria a mai încercat naționalizarea sistemului de tichete, iar în 2016 Curtea Europeană de Justiție a sancționat statul maghiar pentru această practică, fiind contrară legislației europene. Își dorește statul român să se afle într-o situație similară și să plătească sute de milioane de euro despăgubiri, așa cum s-a întâmplat în Ungaria? În condițiile în care ni se spune că este nevoie de bani la bugetul de stat, poate Guvernul României să își asume astfel de cheltuieli?

– Poșta Română a fost implicată anul trecut de Guvernul României în emiterea unor certificate de energie, care au fost numite “carduri de energie”. Emiterea acestor bucăți de hârtie, fără elemente de siguranță, s-a dovedit a fi un eșec, deoarece mecanismul de utilizare este unul foarte greoi, beneficiarii fiind nevoiți să facă mai multe drumuri la oficiile poștale pentru decontarea integrală a sumelor.

– Din anul 2020, voucherele de vacanță se emit doar pe carduri, decontarea lor se face în aceeași zi de către unitățile emitente de vouchere și angajații pot face plăți online pentru rezervări. Nu ne dorim să facem drumuri la Poștă, nu ne dorim să așteptăm zile în șir pentru a se deconta voucherele de vacanță, nu ne dorim ca beneficiarii de vouchere să fie nevoiți să facă drumuri inutile pentru a face o rezervare și să achite contravaloarea serviciilor turistice cu voucherele emise pe hârtie.

Domnule Prim-Ministru, într-o lume normală este firesc ca o companie privată să urmărească să facă profit și este la fel de firesc că statul să aprecieze companiile care fac profit, pentru că încasează impozit de pe urma lor. Sistemul voucherelor de vacanță este unul care funcționează foarte bine și ajută extrem de mult la refacerea forței de muncă, la creșterea veniturilor la bugetul statului, precum și la creșterea PIB-ului prin participarea tuturor operatorilor economici la oferta turistică lansată de structurile de primire turistică.

Dorim să vă informăm că cea mai mare îngrijorare a operatorilor economici din turism, deținători de agenții și structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, este legată de întârzierea decontării serviciilor turistice prestate cu consecințe în reducerea semnificativă a cash flow-ului, concomitent cu creșterea unor taxe și impozite în perioada imediat următoare.

Facem apel către dumneavoastră să dispuneți găsirea unor soluții pentru menținerea actualului sistem, inclusiv prin discuții cu emitenții de tichete și vouchere, având în vedere că acest sistem și-a dovedit deja eficiența.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (F.P.T.R.) este singura federație patronală reprezentativă la nivel de sector de negociere colectivă/de activitate turism, având în componență angajatori care asigură venituri salariale pentru 30% din forța de muncă angajată în turism (60.000 salariați) și gestionează, într-o pondere covârșitoare, capital autohton”.