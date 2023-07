În ciuda insistențelor lui Zelenski, NATO evocă o aderare a Ucrainei, dar fără un ”calendar”

Ucraina va adera la NATO îndată ce vor fi întrunite toate condițiile, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței Atlantice, după prima zi a dezbaterilor summitului de la Vilnius. O știre pe care Volodimir Zelenski a aflat-o și a reacționat în maniera sa, la sosirea în capitala Lituaniei. O primire călduroasă, cu o simpatie debordantă au avut Zelenski și soția sa de la o mulțime strânsă în centrul capitalei lituaniene pentru a-i saluta curajul de a nu fi părăsit Ucraina din momentul declanșării agresiunii ruse.

În privința aderării Ucrainei la NATO, liderii țărilor membre ale Alianței au convenit marți să invite Ucraina să i se alăture atunci ”când condițiile vor fi întrunite”, idee evocată textual de însuși Jens Stoltenberg, fără însă a fi fixat un ”calendar” al aderării. ”Am reafirmat că Ucraina va deveni membră a NATO, a precizat Jens Stoltenberg, și am convenit să eliminăm cerința referitoare la planul de acțiune pentru aderarea Ucrainei la Alianță. Ceea ce va schimba calea de aderare a Ucrainei, de la un proces în două etape la unul într-o singură etapă. De asemenea, am precizat că vom lansa o invitație pentru ca Ucraina să adere la NATO atunci când aliații vor fi de acord și când vor fi îndeplinite condițiile. Acesta este un pachet puternic pentru Ucraina și o cale clară către aderarea ei la NATO”, a ținut să precizeze secretarul general al Alianței Atlantice. Dar nu acesta este tipul de invitație la care a sperat Ucraina, președintele ei, Zelenski, care, cu câteva ore înaintea sosirii în Lituania a făcut o declarație în care a calificat drept ”absurd” faptul că țara sa nu are totuși un calendar de aderare. ”NATO, a spus el, va da Ucrainei securitate, Ucraina va face Alianța Atlantică mai puternică”, a subliniat Zelenski.

Corespondentul RFI la Vilnius a aflat că în comunicatul final al summitului se precizează doar că viitorul Ucrainei este în NATO. O astfel de promisiune a fost deja făcută la summitul de la București din 2008. Or, contextul actual este diferit, spune Kievul, întrucât Rusia este deja în război contra Ucrainei, iar problema Alianței Atlantice este împărtășită de întreaga lume liberă.

”Slavă Ucraina!”

În cursul zilei de marți, relatează corespondentul RFI, în plin centrul capitalei lituaniene, președintele ucrainean și soția sa au fost ovaționați de mulțimea venită să-i întâmpine. În fața lor a apărut realmente o mare de drapele ucrainene. Lituanienii și refugiații ucraineni au venit cu flori și l-au declarat pe Zelenski un erou, ”care face Europa mai dreaptă și mai bună”. ”Lupta sa este admirabilă, au declarat lituanieni prezenți la adunarea respectivă. El nu a fugit din primele ore ale agresiunii”. În fața mulțimii, Zelenski a rostit un discurs pe care l-a început cu ”Slava Ukraini!”. Mulțimea i-a răspuns la unison. În ucraineană, Zelenski le-a mulțumit lituanienilor pentru ajutorul militar și umanitar acordat. În Lituania se află peste 100.000 refugiați ucraineni. În aplauzele mulțimii, Zelenski împreună cu omologul său lituanian au asistat la ridicarea drapelului ucrainean adus de la Bahmut, orașul din estul ucrainean unde au loc bătăliile cele mai îndelungate și dure contra rușilor. ”În ruinele Bahmutului, pe câmpurile de bătaie din Ucraina, ambițiile agresive ruse vor fi învinse”, și-a încheiat Zelenski discursul din centrul capitalei lituaniene.